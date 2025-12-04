Öğrencilere vergi jesti: Meclis'e sunuldu, ÖTV ve KDV'den muaf olacaklar!

Telefon, tablet ve bilgisayar alımında rahatlık sağlanacak!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), üniversite öğrencilerine faydalı olacak kanun teklifini Meclis'e sundu.Kanun kabul edilirse, üniversite ğrencileri, akıllı telefon, bilgisayar ve tablet alımında ÖTV ve KDV muafiyetinden yararlanacak...

Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin gerekçesinde, özellikle salgın döneminde uygulanan uzaktan ve hibrit eğitim modelinin salgın sonrasında da giderek kalıcı bir unsur haline gelmesinin, yükseköğretim öğrencilerinin kendi eğitim süreçlerinde temel düzeyde teknolojik donanıma sahip olmasını kaçınılmaz kıldığına işaret edildi.

ÖĞRENCİLERE KATKI SAĞLAYACAK

Gerekçede, teknolojik cihaz fiyatlarının döviz kuru ve küresel ekonomik daralmanın etkisiyle ciddi ölçüde artmasının öğrenciler ve aileleri üzerinde ağır bir mali yük oluşturduğu belirtilerek, buna bağlı olarak pek çok öğrencinin ders materyaline ulaşmakta, ödev ve projelerini hazırlamakta ve güncel akademik kaynaklara erişmekte zorluk çektiği, bu durumun, eğitimde fırsat eşitliği ilkesini doğrudan etkilediği ve sosyoekonomik açıdan dezavantajlı öğrencilerin eğitim amaçlı ihtiyaçlarını gidermelerinde aksaklıklara yol açtığı belirtildi.

Eğitim hakkının etkin biçimde kullanılabilmesinin ancak çağın gereklerine uygun bir altyapıyla mümkün olduğuna dikkatin çekildiği gerekçede, bu istisnanın devletin gençlere ve eğitime verdiği değerin somut bir yansıması olduğu, uzun vadede ülkenin beşeri sermayesinin güçlenmesine, nitelikli iş gücü kapasitesinin artmasına ve dijital dönüşüm stratejilerinin hızlanmasına katkı sağlayacağı kaydedildi.

ÖĞRENCİLERDEN ÖTV VE KDV'DEN MUAF KALACAK

Gerekçede, bu kapsamda söz konusu düzenleme ile eğitimde fırsat eşitliği ve gençlerin dijital çağın gerekliliklerine uyum sağlayabilmesine katkı sağlanacağı belirtildi.

Buna göre, 26 yaşından gün almamış, açık öğretim öğrencileri hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim (ön lisans, lisans, lisansüstü) öğrencilerinin satın aldıkları akıllı telefon, bilgisayar ve tabletlerin fiyat bandına bakılmaksızın, sıfır cihaz olmak kaydıyla bir defaya mahsus ve iki yıl satılmamak koşuluyla Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi'nden müstesna tutulması amaçlanıyor.

