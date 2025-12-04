Yunanistan'ın ''Ege'yi füzelerle kapatacağız'' küstahlığına, MSB'den tokat gibi yanıt: Sizi bertaraf ederiz!

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın küstahça "Ege'yi füzelerle kapatacağız" açıklamasına, Milli Savunma Bakanlığı'dan yanıt gecikmedi: "Ülkemize yönelebilecek her tehdidi bertaraf edecek güçteyiz!"

Yunan Savunma Bakanı Dendias, Atina'daki bir etkinlikte Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Türkiye'nin Yunanistan için tehdit oluşturduğunu savunan Dendias, " Ege, sadece donanma tarafından korunmayacak. Ağırlıklı olarak, binlerce değilse bile yüzlerce adaya dağılmış seyyar füzelerle korunacak. Ege'de denizi karadan kapatacağız. Böylece donanmanın operasyonları da bu dar denizle sınırlı kalmayacak." demişti.

Dendias'ın bu sözlerine MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında yanıt verdi.Aktürk, Türkiye'nin Ege'de barış ve istikrarın korunmasını temel öncelik olarak gördüğünü belirterek, "Komşumuz Yunanistan'ın askeri faaliyetleri dâhil olmak üzere bölgemizdeki tüm gelişmeler tarafımızdan dikkatle ve yakından takip edilmektedir. Ege Denizi'nin barış ve istikrar bölgesi olması ülkemizin temel önceliğidir." dedi. Türkiye'nin yapıcı tutumunun sürdüğünü vurgulayan Aktürk, Yunanistan'dan da aynı yaklaşımı beklediklerini söyledi.

"HAYALCİ AÇIKLAMALAR OLUMLU ATMOSFERİ ZEDELİYOR"

Bazı Yunan yetkililerin gerilimi artıran açıklamalarının iki ülke ilişkilerine zarar verdiğini belirten Aktürk, "Uluslararası anlaşmalara aykırı, gerçeklerden kopuk, hayalci açıklamalar, iki lider arasındaki mutabakatla oluşan olumlu atmosfere zarar vermekten başka bir işe yaramamaktadır." ifadelerini kullandı.Aktürk ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimseye tehdit olmadığını ancak Türkiye'ye yönelebilecek her türlü tehdidi bertaraf edecek güç ve kararlılığa sahip olduğunu vurguladı.

"TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALAN GİRİŞİMLER BAŞARIYA ULAŞAMAZ"

Açıklamasının sonunda Aktürk, Türkiye'ye yönelik tüm girişimlere karşı net bir mesaj verdi: "Türkiye'yi hedef alan girişimlerin geçmişte sonuçsuz kaldığı gibi bugün ve gelecekte de başarıya ulaşamayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz."

TERÖRLE MÜCADELE

Zeki Aktürk'ün açıklamaları şöyle;Değerli Basın Mensupları, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için ülkemize yönelik risk ve tehdit unsurları ile mücadelesi kapsamında son bir hafta içerisinde; 2 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, operasyon bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, teröristlere ait ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hâle getirilmiş, Menbic'de imha edilen 3 kilometre tünel ile birlikte, Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 728 (Tel Rıfat: 302/ Menbic 426) kilometre olmuştur.

Haberin Devamı

HUDUT GÜVENLİĞİ

Kesintisiz devam eden hudut güvenliği faaliyetleri çerçevesinde hafta boyunca; 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere, 257 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 256 olmuştur. Hafta içerisinde engellenen 1.090 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 60 bin 548'e ulaşmıştır. Yine, bu hafta içerisinde; Hakkâri hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 32 kilogram (32.150 gram) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.İSRAİLBölgemizdeki gelişmelerle ilgili olarak, İsrail, Batı Şeria ve Kudüs'teki saldırganlığına, Suriye ve Lübnan'ın istikrarsızlaştırılmasına yönelik yayılmacılığına devam etmektedir. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası toplumun; kararlı ve yaptırım gücü olan bir irade ortaya koyarak, İsrail'in bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden eylemlerine yönelik adımlar atması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz. Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ve güvenli şekilde ulaştırılması, bölgedeki sivillerin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve ateşkes koşullarının eksiksiz uygulanması bölgesel barış ve istikrar için elzemdir. Bu minvaldeki her türlü uluslararası girişime ve yapıcı çabaya desteğimiz devam edecektir.

KARADENİZ'DE GEMİLERE YÖNELİK SALDIRILAR"

Savaştan kaynaklı deniz tehditlerine karşı bölgesel sahiplik ilkemiz kapsamında tedbir ve inisiyatifler yürütmekteyiz. Ancak her ne kadar tedbirlerle denizden kaynaklanan tehditleri ve Karadeniz'deki güvenlik karmaşasını minimize etsek dahi istikrarlı ve güvenli bir deniz ortamı için kalıcı barış gerekmektedir.Bununla birlikte her halükarda özellikle deniz yetki alanlarımız ve kritik su altı/üstü yapılarımızın güvenliği için gerekli tedbirleri almaya, deniz ve hava unsurlarımızla seyir/keşif/gözetleme faaliyetleri icra etmeye ayrıca Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu (MCM BLACK SEA) kapsamında faaliyetlerimizi sürdürmeye devam etmekteyiz.

"TÜRKİYE'NİN PAŞALİMANI DENİZ ÜSSÜ'NDEN ÇEKİLECEĞİ İDDİALARI"

Söz konusu iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Hâlihazırda lojistik, teknik ve eğitim-öğretim alanlarında iş birliğini geliştirmek maksadıyla Paşalimanı Vlore/Arnavutluk'ta bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Arnavutluk Ekip Başkanlığı faaliyetlerine devam etmektedir."

Türkiye'nin gündemine oturan adliye soygununun tüm detayları ortaya çıktı!

Öğrencilere vergi jesti: Meclis'e sunuldu, ÖTV ve KDV'den muaf olacaklar!

55 bin mahkuma tahliye yolu göründü: 11. Yargı Paketi'nin ilk 15 maddesi kabul edildi, işte önemli detaylar...