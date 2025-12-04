Türkiye'nin gündemine oturan adliye soygununun tüm detayları ortaya çıktı!

Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte Büyükçekmece Adliyesi'ndeki 154 milyonluk vurgunun tüm detayları

Büyükçekmece Adliyesi'nde adli emanet kasasının soyulduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 25 kg altın ve 50 kg gümüşün çalındığı olayda katip Erdal Timurtaş'ın tekerlekli arabayla altınları dışarı çıkardığı belirlendi. Timurtaş'ın ailesiyle İngiltere'ye kaçtığı tespit edilirken 154 milyon TL'lik vurgunla ilgili soruşturma sürüyor. İşte Türkiye'nin konuştuğu soygunla ilgili tüm detaylar...

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nde meydana gelen hırsızlık olayı, son yılların en büyük vurgunlarından biri olarak kayıtlara geçti. Adliyenin adli emanet kasasının soyulduğu ve yaklaşık 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşün çalındığı ortaya çıktı. Olay, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nun sorumlu savcısının 1 Aralık'ta yaptığı denetim sırasında fark edildi.

ALTINLARI MARKET ARABASIYLA ÇIKARDI

Soruşturma kapsamında katip Erdal Timurtaş'ın, altınları siyah poşetlere doldurup market arabası benzeri tekerlekli bir araçla adliyeden çıkardığı belirlendi. Timurtaş'ın, "Ailevi sorunlarım var" diyerek yıllık izne ayrıldığı ve uzun süredir işe gelmediği tespit edilince şüpheler bu yönde yoğunlaştı. Kasaların anahtarı ve sorumluluğu ise diğer katip Kemal Demirde bulunuyordu. Kasaların açılmasıyla içlerinin boş olduğu görüldü.

154 MİLYON LİRALIK VURGUN

Yapılan incelemelerde çalınan emanetlerin, göçmenlerin altın kaçakçılığı yaptığı dosyalardaki materyaller olduğu anlaşıldı. Toplam değerinin 154 milyon TL (yaklaşık 2 milyon 735 bin sterlin) olduğu hesaplandı.

ŞÜPHELİ AİLESİYLE İNGİLTERE'YE KAÇMIŞ

Araştırmalar sonucu Erdal Timurtaş'ın eşi Esma Timurtaş ve iki çocuğuyla birlikte 19 Kasım'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edildi. Timurtaş'ın daha önce de İngiltere'ye gittiği, Mart ayında vize başvurusu için adliyeden görevlendirme belgesi aldığı ortaya çıktı. Timurtaş'ın arkadaşlarına, "Malları sattım. Allah çarşınızı pazar etsin" mesajı gönderdiği de öğrenildi.

KEMAL DEMİR GÖZALTINDA, SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Soruşturma kapsamında Erdal Timurtaş ve eşi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Adli emanet sorumlusu katip Kemal Demir gözaltına alınarak sorguya götürüldü. Büroda görevli yazı işleri müdürü ve diğer personelin ifadeleri de alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda suç unsuruna rastlanmadı.

"VİZEMİZİ ALDIK, İNGİLTERE'YE YERLEŞİYORUZ"

Erdal Timurtaş'ın eşi Esma Timurtaş'ın, Esenyurt'ta bir ilkokulda ücretli sınıf öğretmeni olarak görev yaptığı ve çevresine aylardır, "Vizemizi aldık, İngiltere'ye yerleşiyoruz" dediği ortaya çıktı. Polis, okul çevresindeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

