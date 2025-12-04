Adliye soygununa ilişkin önemli gelişme: Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin hakkında soruşturma!

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nin adlî emanetinde bulunan 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşün, adliyedeki görevli memur tarafından çalındığı iddiasına ilişkin HSK tarafından, adli emanetten sorumlu Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin hakkında soruşturma başlatıldı. Yavuz Engin'in adı Yenidoğan Çetesine karşı yürüttüğü soruşturmayla duyulmuştu.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunda görevli zimmet memuru Erdal Timurtaş'ın uzun süredir işe gelmediği Cumhuriyet Savcısı'na bildirilmiş, bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcısı, görevlilerle beraber, emanet bürosu odası ve içindeki kasaları açtırmıştı. Yapılan aramada yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu tespit edilmişti.

ARKADAŞLARINA "ALLAH ÇARŞINIZA PAZAR VERSİN" ŞEKLİNDE MESAJ ATTI

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla zimmet görevlileri Erdal Timurtaş ve diğer şüpheli Kemal D. hakkında yakalama kararı verilmiş, yapılan araştırmada zimmet memuru Erdal Timurtaş'ın 19 Kasım 2025 tarihi saat 08.22 sıralarında ailesiyle birlikte İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti. Diğer şüpheli Kemal D. ise bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alınmıştı. Öte yandan şüpheli Erdal Timurtaş'ın Whatsapp uygulamasında arkadaşlarına, "Ben malları sattım, Allah çarşınıza pazar versin" diye yazdığı öğrenilmişti.

2021 YILINDAN BERİ ADLİYEDE ÇALIŞIYORDU

Öte yandan, yaşanan çarpıcı olaya ilişkin soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülüyor. Edinilen bilgiye göre, şüpheli Erdal Timurtaş'ın, hizmetli kadrosunda çalıştığı, kendisinde adli emanet kasasının anahtarının bulunmadığı, yalnızca odanın anahtarının bulunduğu öğrenilmişti. Ayrıca, gözaltına alınan bir diğer şüpheli Kemal D.'nin ise 2021 yılından beri adliyede memur olarak çalıştığı, hem adli emanet kasasını, hem de adli emanet odasının anahtarının kendisinde olduğu, Erdal Timurtaş'ın ise 2022 yılında çalışmaya başladığı ortaya çıkmıştı.

SON DENETİM 2 AY ÖNCE YAPILMIŞ

Edinilen bilgiye göre, adli emanet kapısının çift anahtar sistemi ile çalışan çelik kapı olduğu, bu kasaların iki ayda bir denetlendiği, en son denetimin ise iki ay önce yapıldığı, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bilgisine ulaşılmıştı. Yaşanan olayın ise büroda rutin denetim yapıldığı sırada, denetimi gerçekleştiren Cumhuriyet Savcısı tarafından fark edildiği öğrenilmişti.

SAHTE VATANDAŞLIK OPERASYONU ZİYNETLERİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Öte yandan, Erdal Timurtaş'ın, çaldığı altınların İstanbul merkezli 19 ilde sahte vatandaşlık soruşturması çerçevesinde, gözaltına alınan 113 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ele geçirilen ziynetler olduğu da ortaya çıkmıştı.

ŞAHIS HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürerken, şahsın olayı gerçekleştirirken bağlantı kurabileceği kişiler tek tek araştırılıyor. Soruşturma derinleştirirken, İngiltere'ye kaçan şüpheli Erdal Timurtaş ile eşi Esma Timurtaş hakkında da, Adalet Bakanlığı'na kırmızı bülten çıkarılası yönünde ihbarda bulunulduğu öğrenildi. Ayrıca, gözaltına alınan bir diğer şüpheli Kemal D.'nin de ilerleyen saatlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

SAVCI YAVUZ ENGİN HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

HSK, İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nin adlî emanetinde yer alan 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşün, adliyedeki görevli memur tarafından çalındığı iddiasına ilişkin, adli emanetten sorumlu olan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin hakkında soruşturma başlatıldı. Ayrıca hırsızlığı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli memur hakkında yakalama kararı çıkartılırken, şüphelinin aylar öncesinden vize başvuru yaptığı öğrenildi.

ADI YENİDOĞAN SORUŞTURMASIYLA DUYULMUŞTU

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in adı Yenidoğan Çetesi davası ile duyulmuştu. Çeteye karşı yürüttüğü soruşturma kapsamında Engin, örgütün avukatı Aylin Arslantatar tarafından aranarak ve daha sonra odasına gidilerek bazı tutukluların serbest bırakılması için ölümle tehdit edilmişti. Engin'i tehdit edenler hakkında açılan dava sürüyor.

