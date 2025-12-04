Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl'ün mutlu günü: Can ismini verdikleri evlatları dünyaya geldi!

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl ve eşi Ayşegül Bingöl çifti, evlat sahibi olmanın sevinci ve mutluluğunu yaşadı. Çiftin yeni dünyaya gelen bebekleri aile mutluluğunu taçlandırdı. Can ismini verdikleri bebekleri sağlıklı bir şekilde dünyaya gözlerini açtı.

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl ve eşi Ayşegül Bingöl çifti, evlat sahibi olmanın tarifsiz mutluluğunu yaşadı. Çiftin Can ismini verdikleri bebekleri sağlıklı bir şekilde dünyaya gözlerini açtı.

BAŞKAN BİNGÖL'E TEBRİK MESAJLARI

Ayşegül ve Eren Ali Bingöl çifti, ailelerine katılan yeni üyeyle birlikte büyük bir sevinç yaşarken, başta Tuzla olmak üzere tüm sevenleri bu mutluluğa ortak olarak tebrik mesajları yağdırdı. Can bebeğin ve annesi Ayşegül Bingöl'ün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

''AİLEMİZE HOŞ GELDİN SEVGİLİ CANIMIZ''

Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, bu mutlu haberi sevenleriyle paylaşırken, "Ailemize hoş geldin sevgili Can'ımız. Bu tarifsiz duyguyu yaşatan Rabb'ime şükürler olsun," ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Bölge Gündem Haber olarak, Bingöl ailesini tebrik ediyor, Can bebeğe sağlıklı, uzun bir ömür diliyoruz.