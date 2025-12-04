Tuzla’da Engelsiz Fest coşkusu

Tuzla Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Piri Reis Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda düzenlediği Engelsiz Fest ile engelli vatandaşları ve ailelerini bir araya getirdi. Ritim ve koro gösterilerinden halk oyunlarına, canlı müzik performanslarından oyun aktivitelerine kadar geniş bir içerikle gerçekleştirilen festivalde, ihtiyaç sahibi dört engelli vatandaşa akülü araç hediye edildi.

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Harun Oğuzhan, Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl’ün selamlarını ileterek Tuzla’da kapsayıcı sosyal belediyecilik anlayışının güçlenerek devam ettiğini ifade etti. Oğuzhan, “Engelli komşularımız bu şehrin kıyısında değil, tam merkezindedir” diyerek engelli bireylerin sosyal hayata tam ve eşit katılımının belediyenin temel önceliklerinden biri olduğunu vurguladı.

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ’NİN KAPASİTESİ ARTIRILDI

Tuzla’daki Engelsiz Yaşam Merkezi’nin son yıllarda önemli bir dönüşüm geçirdiğini belirten Oğuzhan, “Bu doğrultuda, Belediye Başkanımız Sayın Av. Eren Ali Bingöl’ün vizyonu ve talimatlarıyla kapsayıcı hizmet modelini güçlendirmek adına önemli adımlar attık. Engelsiz Yaşam Merkezimiz geçmişte sınırlı kapasiteyle hizmet verirken; 2025 yılı itibarıyla günlük ortalama 30 bireye tam zamanlı eğitim ve gelişim programı sunabilen güçlü bir yapıya kavuşmuştur” dedi.

Merkezde bu yıl ilk kez eğitim çağındaki çocuklara yönelik bireysel özel eğitim derslerinin başladığını hatırlatan Oğuzhan, “Okan Üniversitesi ve Medipol Üniversitesi iş birliğiyle fizyoterapi hizmetini de merkezimize kazandırdık. Çocuklarımızın motor becerilerinde gözle görülür gelişmeler sağladık. Engelli kadın komşularımız için kuaför hizmetimizi genişlettik; Şelale Park’taki yüzme seanslarımız düzenli şekilde devam ediyor” diye konuştu.

Haberin Devamı

ÜCRETSİZ ULAŞIM VE EVDE BAKIM HİZMETLERİ SÜRÜYOR

Ulaşımın özel gereksinimli bireyler için en temel ihtiyaçlardan biri olduğunu vurgulayan Oğuzhan, “Birçok özel gereksinimli komşumuz için ulaşım günlük yaşamın en büyük engellerinden biridir. Bu nedenle Engelsiz Ulaşım Hizmetimizi güçlendirerek sağlık kontrolü, eğitim, etkinlik veya günlük ihtiyaç fark etmeksizin ücretsiz ulaşım desteği sağlamaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Evden çıkmakta zorlanan vatandaşlara yönelik Evde Bakım Hizmeti’nin sürdürüldüğünü belirten Oğuzhan, akülü araç desteği, sıcak yemek, gıda ve nakdi yardım, hasta bezi ve medikal malzeme desteği gibi sosyal desteklerin de düzenli şekilde sağlandığını söyledi.

DÖRT ENGELLİ VATANDAŞA AKÜLÜ ARAÇ HEDİYE EDİLDİ

Festival kapsamında ihtiyaç sahibi dört engelli vatandaşa akülü araç teslim edildi. Aileler destek nedeniyle Tuzla Belediyesi'ne teşekkür ederek, hizmetlerin kendileri için büyük kolaylık sağladığını ifade etti.

“DAHA KAPSAYICI BİR TUZLA İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Tüm ekiplere ve etkinlikte görev alan gönüllülere teşekkür eden Harun Oğuzhan, konuşmasını “Daha adil, daha erişilebilir ve daha kapsayıcı bir Tuzla için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” sözleriyle tamamladı.

FESTİVALDE RENKLİ GÖSTERİLER

Program boyunca Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinin ritim ve koro gösterisi, Ali Sezar Kayaş’ın ney dinletisi, İBB ÖZGEM öğrencilerinin Karadeniz yöresi halk oyunları, Ali Arif Kabakçı eşliğinde türkü performansı ve Piri Reis Üniversitesi Müzik Kulübü’nün sahne aldığı canlı müzik dinletileri izleyicilerden büyük beğeni topladı. EVOSDER dans grubunun sahne performansı da festivale renk kattı.

Yetkililer, Engelsiz Fest’in yalnızca bir kutlama değil; toplumda farkındalığı artıran, kapsayıcı yaşam bilincini güçlendiren önemli bir buluşma olduğunu belirterek katkı sunan tüm kurumlara, eğitmenlere ve gönüllülere teşekkür etti. Program, “Engellerin sadece zihinlerde olduğu” mesajıyla sona erdi.