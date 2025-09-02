Kerem Aktürkoğlu eşine yapılan çirkin ve seviyesiz yorumlara isyan etti! Maddi ve manevi tazminat davası açıyor
Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, İstanbul'a gelişi esnasında eşi ile olan görüntüsüne sosyal medyadan yapılan çirkin ve seviyesiz yorumlara isyan ederek, ilgili kişiler hakkında maddi ve manevi tazminat davası açılacağını duyurdu.