Kerem Aktürkoğlu eşine yapılan çirkin ve seviyesiz yorumlara isyan etti! Maddi ve manevi tazminat davası açıyor

Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, İstanbul'a gelişi esnasında eşi ile olan görüntüsüne sosyal medyadan yapılan çirkin ve seviyesiz yorumlara isyan ederek, ilgili kişiler hakkında maddi ve manevi tazminat davası açılacağını duyurdu.

1 8 Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica'dan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattı. 2 8 26 yaşındaki yetenekli futbolcu dün İstanbul'a yeniden ayak bastı. Sarı-lacivertli taraftarların büyük ilgisiyle karşılaştığı buluşmada, Aktürkoğlu'yu ilk karşılayan isimlerden biri de eşi Ceren Aktürkoğlu oldu. 3 8 Çiçeği burnunda çiftin birbirine sarıldığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Fotoğraflar beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. 4 8 Ancak bu samimi anlar her ne kadar beğeniye ve ilgiye boğulsa da, sosyal medyada Ceren Aktürkoğlu'na yönelik ahlaksız ve seviyesiz yorumlar da yapıldı. Büyük tepki çeken paylaşımların ardından yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun vakit kaybetmeden harekete geçtiği öğrenildi. 5 8 Başarılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun, eşi Ceren Aktürkoğlu'na yönelik yapılan hakaret içerikli yorumlar için maddi ve manevi tazminat davası açılması talimatı verdiği ortaya çıktı. Sarı-lacivertli futbolcunun bu konuda asla taviz vermeyeceği ve sürecin en yakın takipçisi olacağı belirtildi. 6 8 Fenerbahçe camiası yıldız oyuncuya destek verirken, taraftarlar da sosyal medyada yapılan çirkin yorumlara tepki gösterdi. 7 8 8 8



