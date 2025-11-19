Tuzla Belediyesi’nde Yeni Atama! Deneyimli bürokrat Harun Oğuzhan başkan yardımcısı oldu

31 Mart seçimleri sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi’nden Tuzla Belediye Başkanı seçilen genç siyasetçi Eren Ali Bingöl, ekibini güçlendirmeye devam ederek, 15 yıldır Tuzla belediyesinin çeşitli kademelerinde görev alan deneyimli isimlerden biri olan Harun Oğuzhan'ı başkan yardımcısı olarak atadı.

EREN ALİ BİNGÖL DENEYİMLİ İSMİ BAŞKAN YARDIMCISI OLARAK ATADI

15 yıldır Tuzla Belediyesi’nde çeşitli görevlerde bulunan. Harun Oğuzhan, Şadi Yazıcı döneminde Basın Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü ve TUZYAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi görevlerde bulundu. Ayrıca Av. Eren Ali Bingöl’ün göreve geldiği geçiş döneminde başkan yardımcılığı görevini de yürütüyordu.

TUZLA HALKINI MEMNUN EDEN ATAMA

Harun Oğuzhan'ın belediye başkan yardımcısı olması Tuzla halkı tarafından iyi bir gelişme olarak görülürken, birçok kişi, Harun Oğuzhan’ın Tuzla Belediyesi’nde çözüm odaklı aktif bir rol oynayabileceği görüşünde birleşti.