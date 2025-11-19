Son dakika... Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı: CHP'li ve Yeniden Refah Partili belediye AK Parti'ye geçti!

CHP'den istifa eden Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ve Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Konya Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç AK Parti'ye katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

ROZETLERİNİ ERDOĞAN BİZZAT TAKTI

Başkan Erdoğan yaptığı önemli açıklamaların ardından grup toplantısının sonunda, CHP'den istifa eden Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ve Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Konya Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç'a AK Parti rozetlerini bizzat taktı.

'AK PARTİ'YE GEÇME NİYETİM VAR' DEMİŞTİ

CHP'den istifa ettikten sonra görevine bağımsız olarak devam eden Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada hakkında çıkan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt vermişti.

Yıldırım, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Evet, geçmeye niyetim var" ifadelerini kullanmıştı.

"BELEDİYE BAŞKANI DEVLETLE SAVAŞMAZ"

Amacının Aksu'ya hizmet etmek olduğunu söyleyen Yıldırım, "Belediye başkanı devletle savaşmaz." diyerek CHP yönetimini devlet kurumlarıyla çatışmakla suçlamıştı.

