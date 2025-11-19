  1. Anasayfa
  2. Siyaset
  3. Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı: CHP'li ve Yeniden Refah Partili belediye AK Parti'ye geçti!

Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı: CHP'li ve Yeniden Refah Partili belediye AK Parti'ye geçti!

Son dakika... CHP'den istifa eden Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ve Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Konya Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç AK Parti'ye katıldı.

Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı: CHP'li ve Yeniden Refah Partili belediye AK Parti'ye geçti!
Yayınlanma:

Son dakika... Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı: CHP'li ve Yeniden Refah Partili belediye AK Parti'ye geçti!

CHP'den istifa eden Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ve Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Konya Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç AK Parti'ye katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

ROZETLERİNİ ERDOĞAN BİZZAT TAKTI

Başkan Erdoğan yaptığı önemli açıklamaların ardından grup toplantısının sonunda, CHP'den istifa eden Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ve Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Konya Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç'a AK Parti rozetlerini bizzat taktı.

Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı: CHP'li ve Yeniden Refah Partili belediye AK Parti'ye geçti!

'AK PARTİ'YE GEÇME NİYETİM VAR' DEMİŞTİ

CHP'den istifa ettikten sonra görevine bağımsız olarak devam eden Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada hakkında çıkan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt vermişti.

hejqf-1763548692-8833.webp

Yıldırım, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Evet, geçmeye niyetim var" ifadelerini kullanmıştı.

"BELEDİYE BAŞKANI DEVLETLE SAVAŞMAZ"

Amacının Aksu'ya hizmet etmek olduğunu söyleyen Yıldırım, "Belediye başkanı devletle savaşmaz." diyerek CHP yönetimini devlet kurumlarıyla çatışmakla suçlamıştı.

VPN’ler Erişim Kısıtlamalarını Aşma Konusunda Nasıl Yardımcı Olur?VPN’ler Erişim Kısıtlamalarını Aşma Konusunda Nasıl Yardımcı Olur?

Osimhen, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Galatasaray'dan açıklama geldi!Osimhen, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Galatasaray'dan açıklama geldi!

Genç mühendis ölüm kalım savaşı verirken kahveyi yapan çalışanın ilk ifadesi ortaya çıktı!Genç mühendis ölüm kalım savaşı verirken kahveyi yapan çalışanın ilk ifadesi ortaya çıktı!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Siyaset
Bahçeli'nin 'İmralı' çıkışına ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama!
Bahçeli'nin 'İmralı' çıkışına ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama!
Bahçeli grup toplantısında konuştu: Gerekirse İmralı'ya giderim!
Bahçeli grup toplantısında konuştu: Gerekirse İmralı'ya giderim!
Özgür Özel cumuhurbaşkanlığı adaylığı için yeşil ışık yaktı! 'Seninle yarışmaya hazırım'
Özgür Özel cumuhurbaşkanlığı adaylığı için yeşil ışık yaktı! 'Seninle yarışmaya hazırım'
Bu kadarına da pes: Gürsel Tekin'in makam odasına girerek tuvaletlerini yaptılar
Bu kadarına da pes: Gürsel Tekin'in makam odasına girerek tuvaletlerini yaptılar
Özgür Özel, Akın Gürlek'e bu sefer hakaret etmedi dua etti: Allah senden gani, gani razı olsun
Özgür Özel, Akın Gürlek'e bu sefer hakaret etmedi dua etti: Allah senden gani, gani razı olsun
İBB idianamesinden çarpıcı detaylar! İmamoğlu, CHP'nin fiili genel başkanı gibi davrandı, belediye başkan adaylarını o isimle beraber belirledi
İBB idianamesinden çarpıcı detaylar! İmamoğlu, CHP'nin fiili genel başkanı gibi davrandı, belediye başkan adaylarını o isimle beraber belirledi
Seçimi bire bir bilen Betimar son anketi açıkladı! AK Parti ile CHP arasındaki fark açılıyor
Seçimi bire bir bilen Betimar son anketi açıkladı! AK Parti ile CHP arasındaki fark açılıyor