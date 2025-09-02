Sudan’ı heyelan vurdu! Meydana gelen toprak kayması bir köyü tamamen yuttu! En az 1000 ölü!

Sudan'ın batısında, 31 Ağustos’ta başlayan şiddetli yağışların ardından meydana gelen heyelan bir köyü yerle bir etti...

Sudan'ın batısında büyük bir toprak kayması meydana geldi. Heyelan bir köyü tamamen yok etti. Olayda en az 1000 kişinin hayatını kaybettiğini duyuran Sudan Kurtuluş Hareketi, yalnızca bir kişinin sağ kurtulduğunu duyurdu.

SLM lideri Abdülvahid Nur’un açıklamasına göre, 31 Ağustos’ta şiddetli yağışların ardından meydana gelen heyelan köyü yerle bir etti.

“İlk bilgilere göre köyün tüm sakinleri yaşamını yitirdi, yalnızca bir kişi sağ kurtuldu” ifadesi kullanıldı.

Hareket, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kurbanların cenazelerinin çıkarılması için Birleşmiş Milletler ile uluslararası yardım kuruluşlarına çağrıda bulundu. SLM, köyün “tamamen yerle bir olduğunu” duyurdu.

DARFUR’DA SAVAŞ VE İNSANİ KRİZ

Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki iç savaş üçüncü yılına girdi. Çatışmalar, özellikle El-Faşer’de yoğunlaşırken, Darfur’da kıtlık ilan edildi.

Haberin Devamı

On binlerce kişinin öldüğü, milyonlarca kişinin yerinden edildiği ülkede, başkent Hartum’dan yaklaşık dört milyon kişi göç etmek zorunda kaldı.

Bölgedeki şiddet, uluslararası yardımın ulaşmasını büyük ölçüde engelliyor.

ACİL YARDIM ÇAĞRILARI

Darfur’un ordu yanlısı valisi Minni Minnavi, heyelanı “bölgenin sınırlarını aşan insani bir trajedi” olarak niteledi ve uluslararası kuruluşlara acil yardım çağrısı yaptı.

SLM de Marra Dağları çevresine sığınan sivillerin gıda ve ilaç erişiminin yetersiz olduğunu belirterek destek talep etti.

Emlak vergisindeki fahiş artışa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müdahale: İzin vermeyeceğiz!

Altın ve gümüş rekora koşuyor! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Trabzonspor Milli kalecisi Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a sattı, taraftarlar tesisleri bastı: Uğurcan'ı satanı bizde satarız