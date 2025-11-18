  1. Anasayfa
  2. Siyaset
  3. Bahçeli'nin 'İmralı' çıkışına ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama!

Bahçeli'nin 'İmralı' çıkışına ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin 'Gerekirse İmralı'ya kendim giderim' açıklamasına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi.

Bahçeli'nin 'İmralı' çıkışına ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama!
Yayınlanma:

Bahçeli'nin 'İmralı' çıkışına ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama!

Son dakika haberi... MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin 'Gerekirse İmralı'ya kendim giderim' açıklamasına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Tunç, 'Terörden kurtulmak ülkemiz için çok önemli" dedi.

Bahçeli'nin 'İmralı' çıkışına ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yargısal Süreçlerde Çocuklar için Koruyucu ve Onarıcı Yaklaşımlar Projesi" açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin İmralı açıklamasına ilişkin konuşan Tunç, "TBMM'deki komisyon kararı doğrultusunda gerçekleşebilecektir. Bu konudaki takdir yetkisi komisyona aittir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli grup toplantısında konuştu: Gerekirse İmralı'ya giderim!Bahçeli grup toplantısında konuştu: Gerekirse İmralı'ya giderim!

Böcek ailesini hastaneye götüren taksiciden korkunç açıklama: Kan kusuyorlardı!Böcek ailesini hastaneye götüren taksiciden korkunç açıklama: Kan kusuyorlardı!

Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. Altyapıda 5 te 5 Yapmaya AlıştıAtko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. Altyapıda 5 te 5 Yapmaya Alıştı

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Siyaset
Bahçeli grup toplantısında konuştu: Gerekirse İmralı'ya giderim!
Bahçeli grup toplantısında konuştu: Gerekirse İmralı'ya giderim!
Özgür Özel cumuhurbaşkanlığı adaylığı için yeşil ışık yaktı! 'Seninle yarışmaya hazırım'
Özgür Özel cumuhurbaşkanlığı adaylığı için yeşil ışık yaktı! 'Seninle yarışmaya hazırım'
Bu kadarına da pes: Gürsel Tekin'in makam odasına girerek tuvaletlerini yaptılar
Bu kadarına da pes: Gürsel Tekin'in makam odasına girerek tuvaletlerini yaptılar
Özgür Özel, Akın Gürlek'e bu sefer hakaret etmedi dua etti: Allah senden gani, gani razı olsun
Özgür Özel, Akın Gürlek'e bu sefer hakaret etmedi dua etti: Allah senden gani, gani razı olsun
İBB idianamesinden çarpıcı detaylar! İmamoğlu, CHP'nin fiili genel başkanı gibi davrandı, belediye başkan adaylarını o isimle beraber belirledi
İBB idianamesinden çarpıcı detaylar! İmamoğlu, CHP'nin fiili genel başkanı gibi davrandı, belediye başkan adaylarını o isimle beraber belirledi
Seçimi bire bir bilen Betimar son anketi açıkladı! AK Parti ile CHP arasındaki fark açılıyor
Seçimi bire bir bilen Betimar son anketi açıkladı! AK Parti ile CHP arasındaki fark açılıyor
İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti'nin oy oranını açıkladı: İBB operasyonu sonrası dikkat çeken oran
İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti'nin oy oranını açıkladı: İBB operasyonu sonrası dikkat çeken oran