Bahçeli'nin 'İmralı' çıkışına ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama!
Son dakika haberi... MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin 'Gerekirse İmralı'ya kendim giderim' açıklamasına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Tunç, 'Terörden kurtulmak ülkemiz için çok önemli" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yargısal Süreçlerde Çocuklar için Koruyucu ve Onarıcı Yaklaşımlar Projesi" açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin İmralı açıklamasına ilişkin konuşan Tunç, "TBMM'deki komisyon kararı doğrultusunda gerçekleşebilecektir. Bu konudaki takdir yetkisi komisyona aittir." ifadelerini kullandı.
