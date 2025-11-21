Bülent Arınç'tan Selahattin Demirtaş'a cevap: Kızmıyorum ancak kırıldığım noktalar var

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Selahattin Demirtaş ile cezaevinde yaptığı görüşmeye dair kamuoyuna aktardığı izlenim ve anekdotlarla ilgili açıklama yaptı. Arınç, Demirtaş’ın kendisine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme talebi olduğu ve artık siyaset düşünmediği iddiasını yalanlamasının ardından yaptığı açıklamada, “Aktardığım hiçbir cümlede ‘çarpıtma’ ya da ‘uydurma’ yoktur. İfadelerin doğruluğunun da arkasındayım. Kırıldığımı ifade etmek isterim” dedi.

“Aktardığım hiçbir cümlede çarpıtma ya da uydurma yoktur”

Arınç, açıklamasında şunları kaydetti:

“Sayın Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret ettim ve görüşmemiz sonrası izlenimlerimi ve bazı anekdotları samimi bir şekilde kamuoyu ile paylaştım. Görüşmemizin içeriğinin gizli kalması gerektiği noktasında aramızda ne görüşme esnasında ne de sonrasında herhangi bir konuşma geçmemiştir. Bugün yaptığı açıklamada kullandığı ‘çarpıtma’ ve ‘uydurma’ ifadelerini kabul etmem mümkün değil. 50 yıla yaklaşan siyasi hayatımda böyle bir şey vaki değildir; buna halel gelmesine müsaade edemem. Bugün yaptığı açıklamanın nedenini ve hangi kesimler tarafından rahatsızlık duyularak bu açıklamanın gerekliliğine ikna edilebildiğini anlayacak kadar siyasi tecrübem var. Onlar için üzgünüm.”

Arınç, Demirtaş’ın tutukluluğu hakkında görüşlerini her zaman hukuki bir perspektifle dile getirdiğini belirterek, “Sayın Demirtaş’ın içerisinde bulunduğu şartları çok iyi anlıyorum; bu yüzden ziyaretine gittim. Bir insanın ömründen bu şekilde 9 yılın alınmış olmasını bir türlü anlayamıyorum. Kendisinin kurtulması için iyilerin biraz daha güçlü olması lazım” dedi.

''Kızmıyorum ancak kırıldığım noktalar var''

Arınç, vicdan, adalet ve merhamet vurgusu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kin ve intikam duygularının yerine insanı, insan olarak kabul etmek, kul hakkını düşünmek ve ahirette hesap vermeyi akla getirmek gerekiyor. Ben bunun için çalışıyorum. Sayın Demirtaş’a bugün kamuoyu ile paylaştığı fikirlerinden dolayı kızmıyorum ancak kırıldığım noktalar var.”

Haberin Devamı



Arınç'ın açıklaması şöyle:

Sayın Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret etmem akabinde görüşmemiz üzerine izlenimlerimi ve bazı anekdotları kamuoyu ile samimi bir şekilde paylaştım. Çok net bir şekilde söylemek isterim ki aktardığım hiçbir cümlede ‘çarpıtma’ ya da ‘uydurma’ yoktur. İfadelerin doğruluğunun da arkasındayım. Kaldı ki görüşmemizin içeriğinin gizli kalması gerektiği noktasında aramızda ne görüşme esnasında ne de sonrasında herhangi konuşma geçmemiştir. Bugün açıklamasında kullandığı ‘çarpıtma’ ve ‘uydurma’ ifadelerini kabul etmem mümkün değil. 50 yıla yaklaşan siyasi hayatımda böyle bir şey vaki değildir; buna halel gelmesine müsaade edemem. Bugün yaptığı açıklamanın nedenini ve hangi kesimler tarafından rahatsızlık duyularak bu açıklamanın gerekliliğine ikna edilebildiğini anlayacak kadar siyasi tecrübem var. Onlar için çok üzgünüm… Kendisinin tutukluluğu hakkındaki düşüncelerimi bugüne kadar siyasi atmosferden bağımsız olarak bir hukukçu gözüyle her daim ifade ettim. Sayın Demirtaş’ın içerisinde bulunduğu şartları çok iyi anlıyorum; bu yüzden de zaten ziyaretine gittim. Bir insanın ömründen bu şekilde 9 yılın alınmış olmasını bir türlü anlayamıyorum. Sayın Demirtaş da farkına varmalı ki bugün biçare iyi niyetliler ile maksatlı kötülerin arasında kalmış bulunuyoruz. Kendisinin içinde bulunduğu şartlardan kurtulması için iyilerin biraz daha güçlü olması lazım. Vicdanın, adaletin ve merhametin bugün çok daha konuşulur olması ve kalplerde yer etmesi lazım. Kin ve intikam duygularının atılıp onun yerine insanı, insan olarak kabul etmek, kul hakkını düşünmek ve ahirette hesap vermeyi akla getirmek lazım. Ben bunun için çalışıyorum. Ben Sayın Demirtaş’a bugün kamuoyu ile paylaştığı fikirlerinden dolayı kızmıyorum ancak kırıldığımı da ifade etmek isterim. Kendisinin tutukluluğu hakkındaki düşüncelerim hala aynıdır. İnşallah en yakın zamanda ailesine ve sevdiklerine kavuşur.

Bölge gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok - siyaset