Trump'ın sağlık sorunu gündemde: Trump istifa mı ediyor? Salı günü olağanüstü toplantı yapılacak!

ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık sorunları ve istifa söylentileri Washington'da kargaşaya neden oldu. CVI teşhisi konulan ve bir süredir ortalıkta görünmeyen Trump'ın Salı günü olağan dışı bir basın toplantısı düzenleyeceği iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, hakkında artan sağlık söylentileri ve CVI teşhisi (Kronik Venöz Yetmezlik) sonrası Salı günü Beyaz Saray’da olağan dışı bir basın toplantısı düzenleyecek.

Saat 14:00’te Oval Ofis’te yapılacak bu açıklama, sadece Washington’da değil tüm dünyada “Trump istifa mı ediyor?” sorularını gündeme taşıdı.

Trump’ın son haftalarda medyadan uzak kalması, kamuya açık programlarını iptal etmesi ve ayak bileğindeki şişlik ile ellerindeki morlukların dikkat çekmesiyle sağlık durumu hakkında söylentiler çığ gibi büyümüştü.

Beyaz Saray her ne kadar “sağlığı mükemmel” dese de, iddialar sosyal medyada adeta patladı.

BASIN TOPLANTISINDA TRUMP İSTİFASINI MI DUYURACAK?

Pazartesi günü Beyaz Saray Basın Grubu'na gönderilen açıklamada sadece "Salı günü bir açıklama yapılacak" denildi. Ancak açıklamanın içeriği hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Bu da kafaları karıştırdı. Özellikle de Trump karşıtları, onun görevden çekileceğine dair spekülasyonları körükledi.

TRUMP'IN SON GÖRÜNTÜSÜ ŞOKE ETTİ

Trump pazar günü torunlarıyla birlikte golf sahasında görüntülense de, bu kısa görüntü söylentileri dindirmeye yetmedi.

Günlerdir ortalıkta görünmeyen ABD Başkanı Trump'ın son gelen görüntüsü ise hastalık iddialarını bir hayli güçlendirdi.

Son birkaç haftadır takvimi neredeyse tamamen boş olan Trump, kamuoyu önüne çıkmaktan kaçınıyor.

İNTERNETTE KOMPLO TEORİLERİ: TRUMP'IN ÖMRÜ 6-8 AY MI KALDI?

Sosyal medyada yayılan bir videoda, Trump’ın “yalpaladığı” ve “ellerindeki morlukların kan dolaşımı sorunundan kaynaklandığı” iddiaları yer aldı. Komplo teorisyenleri, başkanın sadece birkaç ay ömrü kaldığını öne süren sahte belgeleri paylaşmaya başladı. Beyaz Saray ise bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, “Trump çok sık tokalaştığı için ellerinde morluk oluşuyor” dedi.

Son haftalarda kamuoyu önüne çıkmaması ve basınla teması kesmesi, hakkındaki sağlık sorunları iddialarını güçlendirmişti. CVI teşhisinin ardından 79 yaşındaki liderin sağlık durumuna ilişkin çok sayıda doğrulanmamış iddia ortaya atıldı.

GÖZLER SALI GÜNÜ SAAT 14:00'TE TRUMP'IN AĞZINDAN ÇIKACAK SÖZLERDE

Donald Trump’ın bu açıklamayla görevden çekilip çekilmeyeceği, sağlık durumuna dair detay verip vermeyeceği veya başka bir sürpriz yapıp yapmayacağı büyük merak konusu.

