“Özgür efendi Türkiye’ye bir özür borçlu” bu sözler Erdoğan’a ait…

31 Mart belediye seçimlerine sayılı günler kaldı. Neredeyse 1 hafta kalan seçimlerde açıklamalar peş peşe geliyor. Erdoğan ve Özgür Özel arasında yaşananlar ise, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

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“Özgür efendi Türkiye’ye bir özür borçlu” bu sözler Erdoğan’a ait…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Karabük ve Çankırı’da halka seslendi. Partisinin düzenlediği her mitinge katılan Erdoğan, muhalefete yüklenmeyi ihmal etmiyor. Son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “darbe” sözleri hakkında açıklama yaptı.

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ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde darbe açıklamasıyla tepki çekmişti. İstanbul’da gençlerle buluşan Özel şunları söylemişti;

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“Gecenin üçünde yine telefon çalsın, 'darbe oluyor' desinler ayağa kalkar fırlarım, kim yaptığıyla ilgilenmem. Ama derlerse ki 'gençler yapıyor', bütün partideki gençler, 40 yaşın üzerindeki bütün siyasiler tasfiye olacak.

Ben o darbeye teslim olurum. Bütün partilerde 40 yaş üzerindeki siyasetçiler gitsin, bütün partilerde 40 yaş altı siyasetçiler kalsın, ben bu darbeye razıyım dedim. Gerçekten de razıyım.”

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ERDOĞAN, ÖZEL’İN AÇIKLAMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel’e Çankırı’dan seslendi. Türkiye’ye özür borcu olduğunu söyleyen Erdoğan’ın işte o cümleleri;

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“Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde ekranlarda darbe güzellemesi yapan ana muhalefet yöneticisine rastlayamazsınız. Genel Başkanlık koltuğunda oturan kişi değişti ama CHP'nin cuntacı, darbeci, vesayetçi kodlarında zerre miskal dönüşüm olmadı. Özgür Efendi'ye şu gerçeği hatırlatmakta fayda görüyorum;

Türkiye'de darbeler dönemi açık ve net, artık tamamen kapanmıştır. Özgür Efendi'nin darbelerde acı çekenler, işkence görenler, hayatları kararanlar başta olmak üzere tüm Türkiye'ye özür borcu vardır.”

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