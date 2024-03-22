Sosyal medyadaki ‘para sayma’ görüntülerine ilişkin son gelişme! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Öksel ifade için adliyede

İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntüleri ile ilgili son gelişme yaşandı. Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade vermek üzere adliyeye geldi.

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Sosyal medyadaki ‘para sayma’ görüntülerine ilişkin son gelişme! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Öksel ifade için adliyede

İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade vermek üzere adliyeye geldi.

Sosyal medyadaki ‘para sayma’ görüntülerine ilişkin son gelişme! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Öksel ifade için adliyede

Sosyal medyada Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen ‘para sayma’ görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için re’sen soruşturma başlatılmıştı.

Sosyal medyadaki ‘para sayma’ görüntülerine ilişkin son gelişme! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Öksel ifade için adliyede

Soruşturma çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, CHP eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın eski basın danışmanı Can Poyraz, söz konusu binayı sattığı öne sürülen Ali Rıza Braka ve İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade vermişti. Ayrıca Braka’nın avukatı Gökhan Taşkapan’ın da bilgi sahibi olarak ifade verdiği ve CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade vermeye çağrıldığı öğrenilmişti.

Sosyal medyadaki ‘para sayma’ görüntülerine ilişkin son gelişme! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Öksel ifade için adliyede

ÖKSEL'İN İFADE İŞLEMİ BAŞLADI

Konuya ilişkin Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel de 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Şüphelinin ifade verme işlemlerine başlandığı öğrenildi.

Sosyal medyadaki ‘para sayma’ görüntülerine ilişkin son gelişme! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Öksel ifade için adliyede

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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