Cumhurbaşkanı, İstanbul Miting’inde ne müjdeleyecek? İşte emekliler için iddia edilenler…

Yerel seçimlere neredeyse bir hafta kaldı. 31 Mart’ta vatandaş yine sandık başına gidecek. Kampanya çalışmaları ise, tüm hızıyla devam ediyor. Seçmen, ekonomiden dem vururken, Cumhurbaşkanı’nın ne diyeceğini merak ediyor.

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Cumhurbaşkanı, İstanbul Miting’inde ne müjdeleyecek? İşte emekliler için iddia edilenler…

Ankara kulislerini hareketlendiren iddialar ortaya çıktı. Büyük İstanbul Miting’inde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük bir haber paylaşması bekleniyor. Kulislerde konuşulan habere göre ise, emekliler için yeni bir ödenek gelecek.

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SEÇMENİN GÖZÜ MİTİNGDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti, 24 Mart Pazar günü en büyük mitinglerinden birine imza atacak. Istanbul’da Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşmesi planlanan mitingde birçok ekonomik müjdelerin verilmesi bekleniyor.

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ERDOĞAN BİR MÜJDE DAHA MI VERECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Miting’inde yeni bir müjdeyi milyonlara duyuracağı konuşuluyor. İddialara göre emekliye seyyanen 5 bin lira ek ödenek verilecek. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı şunları söylemişti;

“Emeklilerimize güzel bir haber vermek istiyorum. Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum.”

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