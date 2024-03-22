CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki ’para sayma’ görüntüleri ile ilgili son gelişme! Kaftancıoğlu ’şüpheli’ sıfatıyla geldiği Savcılıkta ifade veriyor!

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen ’para sayma’ görüntüleri ile ilgili son gelişme yaşandı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ’şüpheli’ sıfatıyla geldiği Savcılıkta ifade veriyor...

YAYINLAMA
Google News
CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki ’para sayma’ görüntüleri ile ilgili son gelişme! Kaftancıoğlu ’şüpheli’ sıfatıyla geldiği Savcılıkta ifade veriyor!

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen ’para sayma’ görüntülerine ilişkin soruşturmada, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ’şüpheli’ sıfatıyla Savcılığa ifade vermeye geldi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki ’para sayma’ görüntüleri ile ilgili son gelişme! Kaftancıoğlu ’şüpheli’ sıfatıyla geldiği Savcılıkta ifade veriyor!

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Netanyahu ile biraraya geldiABD Dışişleri Bakanı Blinken, Netanyahu ile biraraya geldi

Fatih’te sıcak dakikalar! 3 katlı binada çıkan yangın can aldı!Fatih’te sıcak dakikalar! 3 katlı binada çıkan yangın can aldı!

Emekli 25 martta bayram yapacak! O banka promosyonu iki katına çıkardıEmekli 25 martta bayram yapacak! O banka promosyonu iki katına çıkardı

Samsun'da jandarma operasyonu! Tavan arasına gizlenmiş çok sayıda silah ele geçirildi!Samsun'da jandarma operasyonu! Tavan arasına gizlenmiş çok sayıda silah ele geçirildi!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Netanyahu ile biraraya geldi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Netanyahu ile biraraya geldi
CHP'de para sayma skandalı ilçe belediyelere sıçradı, Belediye başkanının oğlu ve yardımcısının para sayma görüntüleri ortaya çıktı
CHP'de para sayma skandalı ilçe belediyelere sıçradı, Belediye başkanının oğlu ve yardımcısının para sayma görüntüleri ortaya çıktı
Eylem Tok, oğlunun kaza haberini nasıl aldığını, işte bu görüntüler ortaya çıkardı!
Eylem Tok, oğlunun kaza haberini nasıl aldığını, işte bu görüntüler ortaya çıkardı!
Sosyal medyadaki ‘para sayma’ görüntülerine ilişkin son gelişme! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Öksel ifade için adliyede
Sosyal medyadaki ‘para sayma’ görüntülerine ilişkin son gelişme! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Öksel ifade için adliyede
Son Haberler
Eski İYİ Partili adaydan Hüseyin Karakaya’ya sürpriz destek! Bağımsız aday Fuat Onbaşılı, Karakaya lehine yarıştan çekildiğini açıkladı
Eski İYİ Partili adaydan Hüseyin Karakaya’ya sürpriz destek! Bağımsız aday Fuat Onbaşılı, Karakaya lehine yarıştan çekildiğini açıkladı
Tarık Balyalı: ''Sözüm söz! Pendik’te 30 yıldır çözüm bekleyen kentsel dönüşüm sorununu çözeceğim''
Tarık Balyalı: ''Sözüm söz! Pendik’te 30 yıldır çözüm bekleyen kentsel dönüşüm sorununu çözeceğim''
CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki ’para sayma’ görüntüleri ile ilgili son gelişme! Kaftancıoğlu ’şüpheli’ sıfatıyla geldiği Savcılıkta ifade veriyor!
CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki ’para sayma’ görüntüleri ile ilgili son gelişme! Kaftancıoğlu ’şüpheli’ sıfatıyla geldiği Savcılıkta ifade veriyor!
Fatih’te sıcak dakikalar! 3 katlı binada çıkan yangın can aldı!
Fatih’te sıcak dakikalar! 3 katlı binada çıkan yangın can aldı!
Ramazan bayramında rekor kırılacak! İşte beklenen o rakamlar
Ramazan bayramında rekor kırılacak! İşte beklenen o rakamlar
22 Mart 2024 Cuma günlük burç yorumları | Bugün hayatınızda neler değişebilir?
22 Mart 2024 Cuma günlük burç yorumları | Bugün hayatınızda neler değişebilir?
Çok Okunanlar
CHP'de para sayma skandalı ilçe belediyelere sıçradı, Belediye başkanının oğlu ve yardımcısının para sayma görüntüleri ortaya çıktı
CHP'de para sayma skandalı ilçe belediyelere sıçradı, Belediye başkanının oğlu ve yardımcısının para sayma görüntüleri ortaya çıktı
22 Mart 2024 Cuma günlük burç yorumları | Bugün hayatınızda neler değişebilir?
22 Mart 2024 Cuma günlük burç yorumları | Bugün hayatınızda neler değişebilir?
Bedavadan biraz daha pahalı uçak bileti! Ajet uçak bileti kampanyası
Bedavadan biraz daha pahalı uçak bileti! Ajet uçak bileti kampanyası
Hasta olana emeklilik avantajı! Listedeki hastalık sizde varsa hemen emekli olacaksınız
Hasta olana emeklilik avantajı! Listedeki hastalık sizde varsa hemen emekli olacaksınız
Milyonların merakla beklediği haberi bakan verdi: Promosyonlar o tarihte yatmaya başlayacak!
Milyonların merakla beklediği haberi bakan verdi: Promosyonlar o tarihte yatmaya başlayacak!
Erbakan hocanın en yakınındaki isimden bomba açıklama! Yeniden Refah partisi Murat Kurumu destekleme kararımı alacak?
Erbakan hocanın en yakınındaki isimden bomba açıklama! Yeniden Refah partisi Murat Kurumu destekleme kararımı alacak?
Yorumlananlar