CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki ’para sayma’ görüntüleri ile ilgili son gelişme! Kaftancıoğlu ’şüpheli’ sıfatıyla geldiği Savcılıkta ifade veriyor!

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen ’para sayma’ görüntülerine ilişkin soruşturmada, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ’şüpheli’ sıfatıyla Savcılığa ifade vermeye geldi.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)