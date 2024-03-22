CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki ’para sayma’ görüntüleri ile ilgili son gelişme! Kaftancıoğlu ’şüpheli’ sıfatıyla geldiği Savcılıkta ifade veriyor! CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen ’para sayma’ görüntüleri ile ilgili son gelişme yaşandı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ’şüpheli’ sıfatıyla geldiği Savcılıkta ifade veriyor...