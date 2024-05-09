Ortadan kaybolan turist ölü bulundu! 75 metrelik uçurumdan yuvarlandığı ortaya çıktı!

Yabancı turist kafilesiyle geldiği Pamukkale'de kaybolan Polonyalı yaşlı kadın, ören yeri girişine yakın bir bölgedeki dere yatağında ölü olarak bulundu. Kaybettiği yolu bulmak isterken 75 metrelik uçuruma yuvarlanan turistin cenazesi uzun uğraşlar sonucu çıkartıldı.

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti'ni görmek için yabancı bir kafileyle birlikte Denizli’ye gelen 73 yaşındaki Polonya uyruklu Maria Jolanta Latacz, dün öğle saatlerinde kayboldu. Ören yerindeki Kleopatra Antik Havuzu'nda yüzdükten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Latacz, Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birlikleri ile Pamukkale güvenlik ekibinin yaptığı çalışmalarına rağmen bulamadı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı detaylı kamera incelemesinde en son Hierapolis Antik Kenti'ndeki antik tiyatro çevresinde görülen yaşlı turistin bulunması için İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliği, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından sabah saatlerinde yeniden çalışma başlatıldı.

75 metre yuvarlanmış

Havadan dronların da destek verdiği çalışmalar esnasında, saat 11.00 sıralarında Maria Jolanta Latacz’ın cansız bedenine Pamukkale ören yeri güney kapısına yakın bir konumda bulunan Domuzçukuru mevkiindeki dere yatağında ulaşıldı. Araçla ulaşımın olmadığı yaklaşık 75 metrelik uçuruma yuvarlanan turistin cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yola çıkartıldı.

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Tabuta konarak dik yamaçtan elle taşınan cenazenin taşınmasına, olayı haber yapmak için bölgede bulunan gazeteciler de destek verdi. Maria Jolanta Latacz’ın cenazesinin, Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp morgundaki otopsi işlemlerinin ardından teslim edileceği öğrenildi.

Pamukkale gezisinde hayatını kaybeden Polonya uyruklu Maria Jolanta Latacz’ın gezinin sonu için belirlenen buluşma noktasını bulamadığı, çıkış kapısına ulaşmaya çalışırken yolu kaybederek uçuruma yuvarlanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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