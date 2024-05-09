Mülakat sistemi değişti! Kamuda yeni dönem başlıyor!

Milli Eğitim Bakanlığı, mülakat sistemini daha objektif hale getirmek için bir çalışma yaptı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, KPSS puanıyla mülakat puanı yüzde 50'şer oranında ağırlığıyla belirlenecek derecenin atamaya esas olacağını açıklamıştı. Yeni mülakat sisteminin taslağı ortaya çıktı.

HİÇ KİMSENİN HAKKI YENMEYECEK

Bakan Tekin, 'Hiçbir arkadaşımızın hakkının yenmediği bir süreci yürüteceğiz' ifadelerini kullanmıştı. Yönetmelikte bir değişiklik yapıldı.

HER ADAYA BİR KOD VERİLECEK

Yeni dönemdeki atamalar için uygulanacak mülakat sisteminde her adaya isim olarak bir 'kod' verilecek. Mülakatı gerçekleştirecek heyet, öğretmen adayının kimliğini bilmeyecek. Yüz yüze 45 dakika yapılacak olan sözlü sınav, kamera ile kayıt altına alınacak.

Öğretmen adayına; mülakat öncesi sistem üzerinden mesaj gönderilerek, sorumlu olduğu ders ve konu hakkında bilgi verilecek. Böylece, adaya hazırlık yapma imkanı sunulacak. Mülakat, 14 haftalık konu ile sınırlandırılacak. Konu dışına çıkılmayacak. Öğretmen adayına genel kültür sorusu sorulmayacak.

ODADAN ÇIKMADAN PUANINI ÖĞRENEBİLECEK

Aday, kendisine yöneltilen sorular ve verdiği cevapları imzalayacak. Değerlendirme Komisyonu; öğretmen adayını, mülakat salonundan ayrılmadan puanlayacak. Aday da puanını içerideyken öğrenecek. Puan sisteme girdikten sonra değiştirmek mümkün olmayacak. Aday, kendisine yöneltilen soru ve verdiği cevabı imzalayacak. Heyet, adayı mülakat salonundan ayrılmadan puanlayacak. Aday da puanını içeride öğrenecek. Puan sisteme girdikten sonra değiştirmek mümkün olmayacak. Söz konusu düzenleme, yönetmelik değişikliği ile yapılacak.

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