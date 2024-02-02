NBA All Star listesi açıklandı, Milli basketbolcumuz Alperen Şengün listeye girebildi mi? NBA All Star 5'inde yer alan isimler

ülkemizi gururla NBA'de Houston Rockets forması giyerek temsil eden milli basketbolcumuz Alperen Şengün NBA All Star'da kadrosu için aday gösterilmiş geniş kapsamlı oylama başlatılmıştı. O oylamanın sonuçları açıklandı. İşte NBA All Star 5'inde yer alan isimler yedek olarak giren basketbolcular.

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NBA All Star listesi açıklandı, Milli basketbolcumuz Alperen Şengün listeye girebildi mi? NBA All Star 5'inde yer alan isimler

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, aday gösterildiği NBA All Star'da kadroda kendisine yer bulamadı. Alperen Şengün, Batı Konferansı'nın açıklanan kadrosunda yer almadı.

NBA All Star'da Batı Konferansı'nın ilk 5'inde yer alan isimler Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic, LeBron James, Kevin Durant ve Nikola Jokic oldu.

Alperen Şengün'ün adaylar arasında bulunduğu diğer isimlerden seçilen yedekler ise şu şekilde sıralandı:

- Stephen Curry

- Anthony Davis

- Kawhi Leonard

- Paul George

- Anthony Edwards

- Karl Anthony Towns

- Devin Booker

ALPEREN ŞENGÜN KADROYA DAHİL OLABİLİR Mİ?

Batı Konferansı kadrosunda yer alan 12 oyuncudan herhangi birinin sakatlanması halinde Alperen Şengün'ün hala NBA All Star'da yer alma ihtimali bulunuyor.

NBA All Star'da Doğu Konfernası'nı ise şu isimler oluşturacak:

- Damian Lillard

- Tyrese Haliburton

- Jayson Tatum

- Giannis Antetokounmpo

- Joel Embiid

- Tyrese Maxey

- Julius Randle

- Jaylen Brown

- Donovan Mitchell

- Paolo Banchero

- Jalen Brunson

- Bam Adebayo
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