Yeni bir aşk mı doğuyor? Milli voleybolcu Zehra Güneş ''gurur'' notu düşerek Alperen Şengün paylaşımında bulundu

Güzel voleybolcu Zehra Güneş, NBA'de Houston Rockets forması giyen Milli basketbolcu Alperen Şengün "gurur" notu yazarak yaptığı paylaşım gündeme bomba gibi düşerek "yeni bir aşk mı doğuyor" söylemlerine neden oldu.

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Yeni bir aşk mı doğuyor? Milli voleybolcu Zehra Güneş ''gurur'' notu düşerek Alperen Şengün paylaşımında bulundu

VakıfBank ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Zehra Güneş, NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün'le ilgili paylaşım yaptı.
Milli voleybolcu Zehra Güneş, NBA'de bu sezon gösterdiği performansla manşetleri süsleyen Alperen Şengün'le ilgili paylaşım yaptı.

GÜZEL OYUNCUDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Zehra Güneş, Alperen Şengün'e desteğini iletirken yaptığı paylaşıma 'gurur' notunu düştü. Zehra Güneş'in paylaştığı videoda Alperen Şengün'ün takım arkadaşının milli basketbolcumuz için "Şengün All-Star" dediği anlar yer aldı.

Yeni bir aşk mı doğuyor? Milli voleybolcu Zehra Güneş ''gurur'' notu düşerek Alperen Şengün paylaşımında bulundu

Öte yandan Zehra Güneş'in 2024 NBA All-Star oylamalarının linkini paylaşıp Alperen Şengün'ü etiketlediği gözlemlendi.

YENİ BİR AŞK MI DOĞUYOR!

Sosyal medya düşen zehra güneşin bu paylaşımı gündem olarak "yeni bir aşk mı doğuyor" söylemlerine neden oldu.

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