Müge Anlı programında şok gelişme! Aranan kuryenin cesedinin bulunduğu yerde başka bir ceset daha bulundu!

Antalya'da öldürülerek boş bir araziye gömülen kurye Ali Diken'in cesedinin gömüldüğü topraktan çıkarılmasının ardından cinayet şüphelisi ifadesi ile aynı yerin 30 metre uzağında battaniyeye sarılı bir kadın cesedi bulundu.

YAYINLAMA
Google News
Müge Anlı programında şok gelişme! Aranan kuryenin cesedinin bulunduğu yerde başka bir ceset daha bulundu!

Antalya'da cinayete kurban giden Ali Diken'in cesedinin gömüldüğü topraktan çıkarılmasının ardından cinayet şüphelisinin ifadeleri sonrası aynı bölgenin yaklaşık 30 metre uzağında battaniyeye sarılı bir kadın cesedi bulundu.
Antalya'da kuryelik yapan Ali Diken, 20 Aralık 2023 tarihinde kayboldu. Annesi ve yengesi, 32 yaşındaki Ali Diken'i aramak için ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ekibinden yardım istedi. 36 gündür aranan Ali Diken'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Televizyon programına katılan Zeynel B. (33), şüpheli tavırlarının ardından gözaltına alındı. Cinayet şüphesi üzerine gözaltına alınan Zeynel B., sorguda Ali Diken'in gömüldüğü yeri itiraf etti. Şüpheli, yer göstermesi için Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından cesedin gömüldüğü Aksu ilçesi Kundu Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki boş araziye götürüldü. Şüphelinin gösterdiği yerde yapılan aramada bir cesede ulaşıldı.

aw127237-04.jpg

BALDIZINA AİT CESET BULUNDU

Cinayet zanlısının ifadesiyle bölgede ikinci bir ceset arayışı için ilk bulunan cesedin hemen 30 metre uzağında ikinci arama çalışması başlatıldı. Elleri kelepçeli şekilde bölgede ekipleri yer gösteren cinayet şüphelisi, ikinci ceset iddiasında bulunduğu yeri gösterdi. İlk gösterilen yerde hassas burunlu köpek ile arama gerçekleştirildi, ardından kepçe ile belirtilen bölge kazılsa da bir cesede rastlanılmadı. Tekrar alana getirilen cinayet şüphelisi Zeynel B., verdiği ifade sonrası kazma işlemleri devam etti. Yaklaşık 4 saat süren aramanın ardından ilk cesedin çıktığı yerin kuzeyinde battaniyeye sarılı 26 yaşındaki Zeynep E.A.’ya ait olduğu değerlendirilen battaniyeye sarılı ceset bulundu. Ceset savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

aw127237-01.jpg

Çorum’da kavga sokağa taştı! Binadan sızan su tartışması kanlı bitti!Çorum’da kavga sokağa taştı! Binadan sızan su tartışması kanlı bitti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''İran'la yeni sınır kapıları gündemde''Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''İran'la yeni sınır kapıları gündemde''

Borsa İstanbul’da sistem değişiyor! Zarar tutarları değiştiBorsa İstanbul’da sistem değişiyor! Zarar tutarları değişti

Kocaeli'de zincirleme kaza D-100 karayolunu birbirine kattı! Ölü ve yaralı var!Kocaeli'de zincirleme kaza D-100 karayolunu birbirine kattı! Ölü ve yaralı var!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İzmir’de vahşice katledilen küçük kızın cenazesini almaya gelen amca “12 yaşındaki çocuğu hangi vicdan öldürebilir ki”
İzmir’de vahşice katledilen küçük kızın cenazesini almaya gelen amca “12 yaşındaki çocuğu hangi vicdan öldürebilir ki”
Sarıyer’de müzikhol önünde yaşanan korkunç saldırının detaylı görüntüleri ortaya çıktı!
Sarıyer’de müzikhol önünde yaşanan korkunç saldırının detaylı görüntüleri ortaya çıktı!
Hakkari'de astım krizine giren çocuk, karla kapalı yoldan paletli kar ambulansı ile hastaneye kavuşturuldu!
Hakkari'de astım krizine giren çocuk, karla kapalı yoldan paletli kar ambulansı ile hastaneye kavuşturuldu!
Çorum’da kavga sokağa taştı! Binadan sızan su tartışması kanlı bitti!
Çorum’da kavga sokağa taştı! Binadan sızan su tartışması kanlı bitti!
Son Haberler
AK PARTİ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un seçim vaatleri - 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
AK PARTİ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un seçim vaatleri - 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri
İbrahim Tatlıses sevenlerinden dua istedi! İkiz bebeklerin birinin kalbinde sorun var!
İbrahim Tatlıses sevenlerinden dua istedi! İkiz bebeklerin birinin kalbinde sorun var!
Kızıl Goncalar'ın Feyza'sı gerçek hayatta bambaşka biri çıktı, Onu birde böyle görün!
Kızıl Goncalar'ın Feyza'sı gerçek hayatta bambaşka biri çıktı, Onu birde böyle görün!
Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak! Ekonomistlerin tek bir tahmini var
Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak! Ekonomistlerin tek bir tahmini var
Kocaeli'de zincirleme kaza D-100 karayolunu birbirine kattı! Ölü ve yaralı var!
Kocaeli'de zincirleme kaza D-100 karayolunu birbirine kattı! Ölü ve yaralı var!
Kayseri’de çete operasyonu! İşsiz vatandaşları kullanarak yasadışı bahiste 223 milyon TL servet yaptılar!
Kayseri’de çete operasyonu! İşsiz vatandaşları kullanarak yasadışı bahiste 223 milyon TL servet yaptılar!
Çok Okunanlar
İbrahim Tatlıses sevenlerinden dua istedi! İkiz bebeklerin birinin kalbinde sorun var!
İbrahim Tatlıses sevenlerinden dua istedi! İkiz bebeklerin birinin kalbinde sorun var!
Borsa İstanbul’da sistem değişiyor! Zarar tutarları değişti
Borsa İstanbul’da sistem değişiyor! Zarar tutarları değişti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''İran'la yeni sınır kapıları gündemde''
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''İran'la yeni sınır kapıları gündemde''
Bitcoin Ne Kadar Oldu? Kripto Paralarda Dalgalanma Sürüyor
Bitcoin Ne Kadar Oldu? Kripto Paralarda Dalgalanma Sürüyor
İzmir’de aile katliamı! Öfkeli koca sokakta ailesine kurşun yağdırdı!
İzmir’de aile katliamı! Öfkeli koca sokakta ailesine kurşun yağdırdı!
Başakşehir’de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği tır, bariyerleri aşıp bahçeye uçtu!
Başakşehir’de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği tır, bariyerleri aşıp bahçeye uçtu!
Yorumlananlar
AK Parti İstanbul ilçe Belediye Başkan adayları belli oldu? AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları tam listesi 2024
AK Parti İstanbul ilçe Belediye Başkan adayları belli oldu? AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları tam listesi 2024
Emekliye ek zam mı geliyor? Seçim öncesi Erdoğan müjde verebilir
Emekliye ek zam mı geliyor? Seçim öncesi Erdoğan müjde verebilir
Sektör kaynakları alarm verdi, sürücüler dikkat! Bu gece benzine büyük zam yolda
Sektör kaynakları alarm verdi, sürücüler dikkat! Bu gece benzine büyük zam yolda