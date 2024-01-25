Çorum’da kavga sokağa taştı! Binadan sızan su tartışması kanlı bitti!

Çorum’un Alaca ilçesinde, üst daireden alt kattaki iş yerine su sızması kavgaya neden oldu. Komşular arasında çıkan kavgada kan döküldü.

YAYINLAMA
Google News
Çorum’da kavga sokağa taştı! Binadan sızan su tartışması kanlı bitti!

Çorum’un Alaca ilçesinde, üst kattan iş yerine sızan su nedeniyle komşular arasında çıkan kavgada baba ve oğlu bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Günhan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Zile Caddesi üzerinde aynı apartmanda komşu olan Erol E. ve Kamil E. ile Hacı Ali B. ve Seyit B. arasında üst kattan dükkana sızan su nedeniyle tartışma çıktı. İşyerinde başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek sokağa taştı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada Erol E. ve oğlu Kamil E. bıçaklandı. Olayın ardından yaralanan baba-oğul ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çorum’da kavga sokağa taştı! Binadan sızan su tartışması kanlı bitti!

Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Kamil E., daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Çorum’da kavga sokağa taştı! Binadan sızan su tartışması kanlı bitti!
Olayın ardından kaçan Hacı Ali B. ve oğlu Seyit B. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Çorum’da kavga sokağa taştı! Binadan sızan su tartışması kanlı bitti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''İran'la yeni sınır kapıları gündemde''Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''İran'la yeni sınır kapıları gündemde''

Borsa İstanbul’da sistem değişiyor! Zarar tutarları değiştiBorsa İstanbul’da sistem değişiyor! Zarar tutarları değişti

Kocaeli'de zincirleme kaza D-100 karayolunu birbirine kattı! Ölü ve yaralı var!Kocaeli'de zincirleme kaza D-100 karayolunu birbirine kattı! Ölü ve yaralı var!

Bitcoin Ne Kadar Oldu? Kripto Paralarda Dalgalanma SürüyorBitcoin Ne Kadar Oldu? Kripto Paralarda Dalgalanma Sürüyor

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Müge Anlı programında şok gelişme! Aranan kuryenin cesedinin bulunduğu yerde başka bir ceset daha bulundu!
Müge Anlı programında şok gelişme! Aranan kuryenin cesedinin bulunduğu yerde başka bir ceset daha bulundu!
Kocaeli'de zincirleme kaza D-100 karayolunu birbirine kattı! Ölü ve yaralı var!
Kocaeli'de zincirleme kaza D-100 karayolunu birbirine kattı! Ölü ve yaralı var!
Kayseri’de çete operasyonu! İşsiz vatandaşları kullanarak yasadışı bahiste 223 milyon TL servet yaptılar!
Kayseri’de çete operasyonu! İşsiz vatandaşları kullanarak yasadışı bahiste 223 milyon TL servet yaptılar!
İzmir’de aile katliamı! Öfkeli koca sokakta ailesine kurşun yağdırdı!
İzmir’de aile katliamı! Öfkeli koca sokakta ailesine kurşun yağdırdı!
Son Haberler
Çorum’da kavga sokağa taştı! Binadan sızan su tartışması kanlı bitti!
Çorum’da kavga sokağa taştı! Binadan sızan su tartışması kanlı bitti!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''İran'la yeni sınır kapıları gündemde''
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''İran'la yeni sınır kapıları gündemde''
Borsa İstanbul’da sistem değişiyor! Zarar tutarları değişti
Borsa İstanbul’da sistem değişiyor! Zarar tutarları değişti
Bitcoin Ne Kadar Oldu? Kripto Paralarda Dalgalanma Sürüyor
Bitcoin Ne Kadar Oldu? Kripto Paralarda Dalgalanma Sürüyor
Başakşehir’de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği tır, bariyerleri aşıp bahçeye uçtu!
Başakşehir’de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği tır, bariyerleri aşıp bahçeye uçtu!
Aranan kaçak FETÖ terör örgüttü üyesi öyle bir yerden çıktı ki Polisler bile şaşırdı!
Aranan kaçak FETÖ terör örgüttü üyesi öyle bir yerden çıktı ki Polisler bile şaşırdı!
Çok Okunanlar
Bitcoin Ne Kadar Oldu? Kripto Paralarda Dalgalanma Sürüyor
Bitcoin Ne Kadar Oldu? Kripto Paralarda Dalgalanma Sürüyor
Kocaeli'de zincirleme kaza D-100 karayolunu birbirine kattı! Ölü ve yaralı var!
Kocaeli'de zincirleme kaza D-100 karayolunu birbirine kattı! Ölü ve yaralı var!
Borsa İstanbul’da sistem değişiyor! Zarar tutarları değişti
Borsa İstanbul’da sistem değişiyor! Zarar tutarları değişti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''İran'la yeni sınır kapıları gündemde''
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''İran'la yeni sınır kapıları gündemde''
Kartal açıklarında demir atan yük gemisinin kaptanı, ölü bulundu!
Kartal açıklarında demir atan yük gemisinin kaptanı, ölü bulundu!
1 yıldır çivi çakılmadı! İBB’ye ait tabelada “Köprü, viyadük ve alt geçitleri güçlendiriyoruz” yazısı dikkat çekti!
1 yıldır çivi çakılmadı! İBB’ye ait tabelada “Köprü, viyadük ve alt geçitleri güçlendiriyoruz” yazısı dikkat çekti!
Yorumlananlar
AK Parti İstanbul ilçe Belediye Başkan adayları belli oldu? AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları tam listesi 2024
AK Parti İstanbul ilçe Belediye Başkan adayları belli oldu? AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları tam listesi 2024
Emekliye ek zam mı geliyor? Seçim öncesi Erdoğan müjde verebilir
Emekliye ek zam mı geliyor? Seçim öncesi Erdoğan müjde verebilir
Sektör kaynakları alarm verdi, sürücüler dikkat! Bu gece benzine büyük zam yolda
Sektör kaynakları alarm verdi, sürücüler dikkat! Bu gece benzine büyük zam yolda