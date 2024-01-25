Borsa İstanbul’da sistem değişiyor! Zarar tutarları değişti

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nın (VİOP) işleyiş esasları Borsa İstanbul tarafından değiştirildi. Bununla birlikte, minimum zarar tutarları da değişti.

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Borsa İstanbul’da sistem değişiyor! Zarar tutarları değişti

Borsa İstanbul, yarın itibarıyla geçerli olmak üzere hatalı emir ya da emirler nedeniyle gerçekleşen işlem ya da işlemlerin iptali için gerekli olan kriterler arasında yer alan hatalı işlem iptaline konu olan işlem ya da işlemler nedeniyle elde edilecek minimum zarar tutarında değişiklik yaptı.

Buna göre, normal seans işlemleri için minimum 100 bin lira, tam iş günü 17.30'dan önce (yarım iş günü 12.00'den önce) ve tam iş günü 17.30'dan sonra (yarım iş günü 12.00'den sonra) yapılan başvurular için minimum 400 bin lira ve akşam seans işlemleri için minimum 100 bin lira olarak belirlendi.

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Piyasa yapıcılara tahsis edilen kullanıcılarda değişiklik nedeniyle işlem yapılabilen sözleşme ve hesapların Borsa tarafından kısıtlandığı göz önüne alındığında, VİOP Prosedürü'nde yer alan ifadelerin güncellenmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca, İşlem Öncesi Risk Yönetimi Uygulaması'nda (PTRM) yapılan değişiklikler, sıfır olarak belirlenmiş risk limitlerinin gün içinde farklı bir değere dönüştürülmesini mümkün kıldı. Bu, VİOP Prosedüründeki ilgili maddenin güncellenmesine ve VİOP Prosedüründeki açıklayıcı nitelikteki diğer revizyonlara neden oldu.

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