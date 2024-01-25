Kocaeli'de zincirleme kaza D-100 karayolunu birbirine kattı! Ölü ve yaralı var!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşanan zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi. Yaşanan zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Kocaeli'de zincirleme kaza D-100 karayolunu birbirine kattı! Ölü ve yaralı var!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında D-100 karayolu Muallimköy mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde giden D.A. hakimiyetindeki 41 HH 266 plakalı otomobil, F.A. idaresindeki 42 AL 086 plakalı otomobil, S.T'nin yönetimindeki 28 ACR 380 plakalı cip ile Yılmaz Yiğiter'in kullandığı 31 KDA 73 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Yılmaz Yiğiter ve Ö.Ö. isimli yolcu otomobilde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler araçlarını durdurup yardıma koştu.

Kocaeli'de zincirleme kaza D-100 karayolunu birbirine kattı! Ölü ve yaralı var!

112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle Yılmaz Yiğiter ve Ö.Ö. sıkıştıkları otomobilde çıkartıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan iki yaralı hastanelere sevk edildi. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Yılmaz Yiğiter, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kocaeli'de zincirleme kaza D-100 karayolunu birbirine kattı! Ölü ve yaralı var!

Kaza sebebiyle, D-100 karayolunun İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerince tek şeritten kontrollü geçişlerin sağladığı trafik, kazalı araçların kaldırılmasıyla normale seyrine döndü.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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