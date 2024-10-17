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Milyonlarca insan sağlık hizmeti alamayacak! 2025 gelmeden GSS borcunuzu ödeyin

1 Ocak 2025 itibarıyla, Genel Sağlık Sigortası borcu olan 9 milyon kişi sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak. Konuyla ilgili olarak CHP Gölge Sağlık Bakanı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Sosyal devlet anlayışı yerle bir oldu" dedi.

Milyonlarca insan sağlık hizmeti alamayacak! 2025 gelmeden GSS borcunuzu ödeyin
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1 Ocak 2025 itibarıyla Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olan 9 milyon kişinin sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak olması büyük tepki toplamıştı.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'a konuşan CHP Gölge Sağlık Bakanı Zeliha Aksaz Şahbaz, "İnsana dair hiçbir şeyin önemsenmediği bu uygulama, acımasızlığın doruk noktasıdır" dedi.

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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Alpay Azap, artan yoksul nüfusun bu primi ödemesinin mümkün olmadığını vurgulayarak, "Bu durum, çok sayıda kişinin sağlık güvencesinden yoksun kalmasına yol açmakta, sağlık hizmeti alamayanların sağlık ve yaşam haklarını ihlal etmektedir" dedi.

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