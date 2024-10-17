Milyonlarca insan sağlık hizmeti alamayacak! 2025 gelmeden GSS borcunuzu ödeyin

1 Ocak 2025 itibarıyla Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olan 9 milyon kişinin sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak olması büyük tepki toplamıştı.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'a konuşan CHP Gölge Sağlık Bakanı Zeliha Aksaz Şahbaz, "İnsana dair hiçbir şeyin önemsenmediği bu uygulama, acımasızlığın doruk noktasıdır" dedi.

Okan Buruk ile adı anılmıştı! Hadise'nin yeni sevgilisi görenleri şaşırttı

Asgari ücret ne kadar olacak? 2025 asgari ücret zammı netleşiyor

BU KOŞULLAR YAŞAM HAKLARINI İHLAL EDİYOR

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Alpay Azap, artan yoksul nüfusun bu primi ödemesinin mümkün olmadığını vurgulayarak, "Bu durum, çok sayıda kişinin sağlık güvencesinden yoksun kalmasına yol açmakta, sağlık hizmeti alamayanların sağlık ve yaşam haklarını ihlal etmektedir" dedi.