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Asgari ücret ne kadar olacak? 2025 asgari ücret zammı netleşiyor

Milyonlarca çalışan asgari ücret zammını merakla bekliyor. Hükümet, işveren ve işçi arasında yapılan görüşmeler sonucunda belirlenecek olan yeni asgari ücret, çok sayıda insanın hayatını doğrudan etkileyecektir. Zam oranı henüz belirsiz olsa da piyasanın beklenti oranı yüzde kırk beş.

Asgari ücret ne kadar olacak? 2025 asgari ücret zammı netleşiyor
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Milyonlarca çalışan, ücret zamlarının ne kadar olacağı konusunda endişeleniyor. Yıl sonuna yaklaşırken, asgari ücrete yapılacak zamla ilgili beklentiler oluşmaya başladı. Asgari ücret komisyonunun aralık ayında ilk toplantısını yapması bekleniyor.

Asgari ücret zammı konusunda ekonomistlerin görüşleri farklı. Asgari ücret zammı yıl sonu enflasyonuna göre mi yoksa hedef enflasyonuna göre mi yapılacağı bir süredir tartışılıyor. Ekonomistlerden bazıları, asgari ücretin zammının yüzde 30'un üzerinde olacağını iddia ediyor. Ayrıca, özel sektörde zam oranının yüzde 20 civarında kalacağı tahmin ediliyor.

Piyasalarda 2024'e kadar %45'lik bir enflasyon beklentisi var. Merkez Bankası tarafından yapılan ekim ayı anketine göre, piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon tahmini %44,11'e yükseldi. TCMB, bu yıl sonu enflasyon hedefini %38 olarak belirledi. Üst bant 42% idi.

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ENFLASYON HEDEFLERİNE GÖRE YENİ ASGARİ ÜCRET

Ocak ayında asgari ücret %49,11 oranında artarak 17 bin 2 liraya yükseldi.

Yüzde 41,5'luk bir zam gelirse Orta Vadeli Program (OVP) enflasyon hedefi 24 bin lirayı aşacak.

OVP'nin 2025 enflasyon hedefi olan %17,5 oranında zam yapılırsa 19 bin 975 liraya yükselecek.

Merkez Bankası'nın %38 oranında artış yapıldığında 23 bin 460 lirayı bulacak.

TCMB'nin 2025 hedefi olan yüzde 14'lük bir zam yapıldığında 19 bin 380 liraya çıkacak.

2025 üst bandı olan %21 oranında zam gelirse 20 bin 570 lira olacak.

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