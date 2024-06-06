Merkez Bankası'nın rezervleri yükseldi! İlk açıklama Bakan Şimşekten geldi: Net rezervlerde 4 yıl sonra bir ilk

Merkez Bankası Rezervleri beşinci haftada da yükseldi. Bakan Şimşek'den gelen açıklamada, "Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü" dedi.

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Merkez Bankası'nın rezervleri yükseldi! İlk açıklama Bakan Şimşekten geldi: Net rezervlerde 4 yıl sonra bir ilk

Merkez Bankası rezervleri üst üste beşinci haftasında yükseldi. Toplam rezervler 143 milyar 648 milyon dolara çıktı. Bakan Şimşek, "Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü" dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezerv birikimi sürüyor. Rezervler üst üste beşinci haftada da yükseliş kaydetti.

Merkez Bankası'nın rezervleri yükseldi! İlk açıklama Bakan Şimşekten geldi: Net rezervlerde 4 yıl sonra bir ilk

TCMB verilerine göre, 31 Mayıs itibarıyla toplam rezervler 1 milyar 406 milyon dolar artarak 142 milyar 242 milyon dolardan 143 milyar 648 milyon dolara çıktı.

Brüt rezervler 1 milyar 144 milyon dolar artarak 82 milyar 765 milyon dolardan 83 milyar 909 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 264 dolar arttı ve 59 milyar 476 milyon dolardan 54 milyar 790 milyon dolara çıktı.

Net uluslararası rezervler, 5 milyar 111 milyon dolar artarak 45 milyar 460 milyon dolara çıktı.

Swap hariç net rezervlerv 1,5 milyar dolar oldu. Net rezervler, geçen hafta -5,1 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

Merkez Bankası'nın rezervleri yükseldi! İlk açıklama Bakan Şimşekten geldi: Net rezervlerde 4 yıl sonra bir ilk

2020 YILI MART AYINDAN SONRA İLK DEFA POZİTİF

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın rezerv açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.
Bakan Şimşek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Dış şoklara karşı dayanıklılığımız daha da artıyor. Rezervlerimiz ve makro finansal istikrarımız güçleniyor. Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü.

Son 2 ayda swap hariç net rezervler 67 milyar dolar arttı. Brüt rezervler ise 143,6 milyar dolara ulaştı.

Rezervlerimizin daha da artırılması için yeşil dönüşüm, enerji verimliliği ve yeni sanayi politikalarıyla sürdürülebilir cari açığa ulaşılması, doğrudan yabancı yatırımları artırmaya yönelik politikalar ve sermaye benzeri dış kaynağa erişim önem arz etmektedir.

Bunu da programı kararlılıkla uygulayarak başaracağız.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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