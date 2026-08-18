Amerikan Borsasına Nasıl Yatırım Yapılır? Türkiye’den ABD Hissesi Alma Rehberi

Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Tesla ve Meta gibi dünyanın en büyük şirketlerinin hisseleri ABD borsalarında işlem görüyor. Türkiye’de yaşayan bir yatırımcının bu şirketlere yatırım yapabilmesi için ise ABD’de banka hesabı açmasına veya Amerika’ya gitmesine gerek yok. ABD borsalarına erişim sunan bir yatırım hesabı üzerinden dolar bazında hisse alım satımı yapılabiliyor.

Türkiye’den Amerikan borsasına yatırım yapmak için temel olarak ABD piyasalarına erişim sağlayan bir aracı kurumda yatırım hesabı açmak, hesaba para aktarmak ve yatırım yapılacak hisseyi seçerek alım emri vermek yeterli. Ancak yatırım yapmadan önce işlem ücretleri, parça hisse imkânı, döviz dönüşümü, vergi yükümlülükleri ve yatırım yapılacak şirketin riskleri de değerlendirilmelidir.

Amerikan Borsasından Nasıl Hisse Alabilirim?

Türkiye’den Amerikan borsalarından hisse almak için ilk adım, ABD piyasalarına erişim sağlayan bir yatırım platformu seçmektir. Yatırımcıların platform seçerken yalnızca komisyona değil; kurumun tabi olduğu düzenlemelere, işlem yapılabilen piyasalara, saklama yapısına, para transferi seçeneklerine, canlı piyasa verilerine ve işlem deneyimine de bakması önemlidir.

Hesap açıldıktan sonra süreç genel olarak şu şekilde ilerler:

Yatırım hesabına TL veya dolar aktarılır. Gerekliyse TL bakiye dolara çevrilir. Yatırım yapılmak istenen ABD hissesi bulunur. Yatırım tutarı veya alınacak hisse adedi belirlenir. Piyasa emri veya limit emir gibi uygun emir türü seçilir. Emir gerçekleştiğinde hisse yatırım hesabındaki portföye eklenir.

ABD piyasalarına erişimi kolaylaştıran seçeneklerden biri Midas. Midas üzerinden ABD borsalarında işlem gören binlerce hisseye erişilebiliyor. Parça hisse özelliği sayesinde yüksek fiyatlı bir şirketin tam bir hissesini almak yerine daha düşük tutarlarla yatırım yapılabilmesi de mümkün. Midas'ın güncel ücretlendirmesinde Amerikan borsası hisse işlemleri için standart işlem ücreti 1,5 dolar olarak belirtiliyor.

Buradaki önemli nokta, platform seçiminden bağımsız olarak yatırımı yalnızca “hangi hisse yükselir?” sorusuna indirgememektir. Şirketin finansal yapısı, değerlemesi, faaliyet gösterdiği sektör ve yatırımcının risk profili birlikte değerlendirilmelidir.

Türkiye’den Amerikan Borsasına Nasıl Yatırım Yapılır?

Türkiye’den Amerikan borsasına yatırım yapmak geçmişe kıyasla çok daha erişilebilir durumda. Yurt dışı piyasalarda işlem hizmeti sunan yatırım kuruluşları sayesinde yatırımcılar Türkiye’deki banka hesaplarından yatırım hesaplarına para aktararak ABD hisselerini alıp satabiliyor.

Burada yatırımcı açısından üç temel konu öne çıkar:

Piyasaya erişim: Kullanılan yatırım platformunun Nasdaq ve NYSE gibi ABD piyasalarında işlem gören hisseleri desteklemesi gerekir.

Döviz yönetimi: ABD hisseleri dolar üzerinden fiyatlandığı için yatırımın getirisi yalnızca hissenin performansından değil, dolar/TL kurundaki değişimlerden de etkilenebilir.

Maliyetler: İşlem komisyonları, döviz dönüşüm maliyetleri, saklama veya hesap işletim ücretleri gibi masraflar özellikle sık işlem yapan yatırımcıların toplam getirisini etkileyebilir.

Bu nedenle platform seçerken “ABD hissesi alabiliyor muyum?” sorusunun yanında toplam işlem maliyetine ve yatırım deneyimine de bakılması gerekir.

Nasdaq Borsasına Nasıl Girilir?

“Nasdaq borsasına nasıl girilir?” sorusundaki “girmek”, aslında Nasdaq'ta işlem gören şirketlerin hisselerine yatırım yapabilmek anlamına gelir. Bireysel yatırımcılar doğrudan Nasdaq'a üye olarak işlem yapmak yerine, Nasdaq piyasasına erişimi bulunan aracı kurumlar üzerinden emir verir.

Nasdaq; teknoloji şirketlerinin yoğun olarak bulunduğu dünyanın en büyük hisse senedi piyasalarından biridir. Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet ve Meta gibi çok sayıda küresel şirket Nasdaq'ta işlem görür.

Türkiye'deki bir yatırımcı Nasdaq hissesi almak istediğinde genel süreç şöyledir:

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ABD piyasalarını destekleyen bir yatırım hesabı açılır.

Hesaba yatırım için gerekli bakiye aktarılır.

Nasdaq'ta işlem gören şirketin adı veya borsa kodu aranır.

Hissenin fiyatı, finansal durumu ve yatırım riski incelenir.

Uygun emir türüyle alım işlemi gerçekleştirilir.

Dolayısıyla Nasdaq'a yatırım yapmak için ayrı bir “Nasdaq hesabı” açılması gerekmez. ABD borsalarına erişim sağlayan yatırım hesabı üzerinden Nasdaq hisselerine de yatırım yapılabilir.

Yurt Dışı Hisse Senedi İşlemleri Nasıl Yapılır?

Yurt dışı hisse senedi yatırımlarının Türkiye'deki hisselerden en önemli farklarından biri, yatırımın farklı para birimleri ve farklı piyasa koşulları altında gerçekleşmesidir.

Örneğin ABD hisseleri dolar üzerinden işlem görür. Bir şirketin hissesi dolar bazında değer kazansa bile dolar/TL kurundaki hareket yatırımcının TL bazındaki getirisini değiştirebilir. Benzer şekilde hisse dolar bazında gerilerken kur hareketi TL bazındaki zararı azaltabilir veya artırabilir.

Saat farkı da dikkate alınmalıdır. ABD piyasalarının ana işlem saatleri Türkiye'deki Borsa İstanbul saatlerinden farklıdır. Bunun yanında bazı yatırım platformları normal piyasa saatleri dışında da işlem yapılabilen seanslara erişim sağlayabilir.

Yurt dışı hisse işlemlerinde ayrıca şirket haberları, ABD Merkez Bankası kararları, bilanço dönemleri, faiz oranları ve ABD ekonomisine ilişkin gelişmeler fiyatlar üzerinde etkili olabilir. Bu nedenle yalnızca geçmiş fiyat performansına bakarak yatırım kararı vermek yerine şirket ve piyasa risklerinin birlikte değerlendirilmesi önemlidir.

Amerikan Borsasına Yatırım Yapmak İçin Gerekenler Nelerdir?

Türkiye'den ABD borsalarına yatırım yapabilmek için çok kapsamlı bir altyapıya ihtiyaç yoktur. Temel olarak şu unsurlar yeterlidir:

ABD piyasalarına erişim sağlayan yatırım hesabı: İşlem yapılacak platformun Amerikan hisselerini desteklemesi gerekir.

Yatırım için ayrılmış bakiye: ABD hisseleri dolar üzerinden fiyatlandığından yatırımcının dolar bakiyesi bulunması veya TL bakiyesini dolara çevirebilmesi gerekir.

Yatırım yapılacak şirket hakkında bilgi: Şirketin gelirleri, kârlılığı, borçluluğu, büyüme beklentileri ve değerlemesi gibi göstergeler incelenmelidir.

Risk yönetimi: Tüm birikimi tek hisseye yatırmak yerine portföy çeşitlendirmesi ve yatırım süresi gibi faktörler dikkate alınmalıdır.

Parça hisse özelliği sunan platformlar, özellikle hisse başına fiyatı yüksek şirketlerde yatırım için gereken başlangıç sermayesini azaltabilir. Örneğin Midas, ABD borsalarında parça hisse yatırımı yapılabildiğini ve 1 dolar gibi düşük tutarlarla yatırım yapılabileceğini belirtiyor.

ABD Borsasına Yatırım Yaptığımda Türkiye'de Vergi Ödemem Gerekir mi?

Evet, Türkiye'de yerleşik yatırımcıların yurt dışından elde ettiği bazı yatırım gelirleri Türkiye'de vergi yükümlülüğü doğurabilir. ABD hisselerinden elde edilen hisse satış kazançları ile temettü gelirlerinin vergilendirme biçimi birbirinden farklıdır.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın güncel açıklamasına göre menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından elde edilen değer artışı kazançlarında genel değer artışı kazancı istisnası uygulanmaz. Dolayısıyla yabancı hisse senedi satışından oluşan kazançların vergisel açıdan ayrıca değerlendirilmesi gerekir.

Temettü tarafında ise Türkiye'de vergi kesintisine tabi olmayan ve istisna kapsamında bulunmayan yurt dışı menkul sermaye iratları için beyan sınırı bulunuyor. 2026 yılı için bu sınır 22.000 TL. Bu kapsamdaki gelir toplamı 22.000 TL'yi aşarsa tutarın tamamının yıllık beyannameye dahil edilmesi gerekiyor.

ABD kaynaklı temettülerde ayrıca ABD tarafında kaynakta vergi kesintisi söz konusu olabilir. ABD Gelir İdaresi IRS, ABD dışında yaşayan yatırımcıların uygun olması durumunda W-8BEN formuyla vergi anlaşmalarındaki daha düşük stopaj oranlarından yararlanabileceğini belirtiyor.

Vergi kuralları yatırımcının gelir türüne, tutarına ve kişisel durumuna göre değişebildiğinden, yatırımcının ilgili yılın Gelir İdaresi Başkanlığı açıklamalarını kontrol etmesi veya gerektiğinde mali müşavir desteği alması faydalıdır.

Amerikan Borsasına Yatırım Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?

ABD borsaları dünyanın en büyük şirketlerine yatırım imkânı sağlasa da bu durum yatırımın risksiz olduğu anlamına gelmez.

Öncelikle şirket riski bulunur. Büyük ve tanınmış bir şirketin hissesi de finansal sonuçların beklentilerin altında kalması, sektör koşullarının değişmesi veya değerlemenin aşırı yükselmesi nedeniyle değer kaybedebilir.

İkinci olarak kur riski dikkate alınmalıdır. ABD hisselerine yapılan yatırım dolar bazlı olduğu için dolar/TL hareketleri yatırımın TL cinsinden sonucunu etkiler.

Üçüncü önemli unsur yatırım süresidir. Kısa vadeli fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışmak ile uzun vadeli şirket ortaklığı yaklaşımı birbirinden farklı stratejilerdir. Kullanılacak analiz yöntemi ve risk yönetimi de buna göre değişmelidir.

Son olarak yatırım platformunun maliyet yapısı gözden geçirilmelidir. İşlem başına komisyon, döviz dönüşümü, canlı veri, saklama ve para transferi gibi kalemler toplam maliyet üzerinde etkili olabilir.

Amerikan Borsasına Yatırım Yapmak Mantıklı mı?

Amerikan borsaları, yatırımcılara teknoloji, sağlık, finans, enerji, tüketim ve sanayi gibi çok farklı sektörlerde faaliyet gösteren küresel şirketlere erişim imkânı sağlar. Bu nedenle portföyünü yalnızca Türkiye piyasalarıyla sınırlamak istemeyen yatırımcılar açısından önemli bir alternatif olabilir.

Ancak ABD borsasına yatırım yapmak tek başına daha yüksek getiri anlamına gelmez. Şirket seçimi, yatırım yapılan fiyat, portföy çeşitlendirmesi, yatırım süresi ve risk toleransı yatırım sonucunu doğrudan etkiler.

Türkiye'den Amerikan borsasına yatırım yapmak isteyenler için ilk adım, güvenilir bir yatırım kuruluşu seçerek Nasdaq ve NYSE gibi piyasalara erişim sağlamaktır. Midas gibi ABD borsalarına doğrudan erişim, parça hisse ve canlı piyasa verisi sunan platformlar bu süreci bireysel yatırımcılar için daha erişilebilir hale getiriyor. Bundan sonraki asıl karar ise hangi şirketlere, hangi fiyatlardan ve hangi yatırım stratejisiyle ortak olunacağıdır.

Burada yer alan bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım veya vergi danışmanlığı niteliğinde değildir.

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