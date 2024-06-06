Başkanı Eren Ali Bingöl’ün katılımıyla Tuzla’nın sokakları bisikletlerle arşınlandı

Seçildiği günden beri hep halkla beraber, halkın içinde olmaya çalışan Tuzla belediye başkanı Eren Ali Bingöl, 3 Haziran Dünya bisiklet Günü kapsamında bisiklet turunda vatandaşlarla, Tuzla sokaklarını arşınladı.

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Başkanı Eren Ali Bingöl’ün katılımıyla Tuzla’nın sokakları bisikletlerle arşınlandı

Tuzla’da onlarca kişi 3 Haziran Dünya bisiklet Günü kapsamında pedal çevirdi. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl’ün katılımıyla gerçekleşen bisiklet turunda vatandaşlar, güneşli günün tadını doyasıya çıkarttı.

SEÇİLDİĞİ GÜNDEN BERİ HEP HALKLA BERABER HEP HALKIN İÇİNDE

Bisiklet tutkunlarıyla pedal çeviren Eren Ali Bingöl, Tuzlalı komşularına E-5 altında kesintisiz bir bisiklet turu ve yeşil koridor oluşturacaklarına dair çalışmalara devam ettiklerini de söyledi.

Bisikletin gündelik hayatta kullanıldığı ilçelerden biri olan Tuzla’da Dünya Bisiklet Günü kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi önünden start verilen bisiklet turuna Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Başkan Yardımcısı Sinem Gülenç, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır ve çok sayıda bisiklet tutkunu katıldı.

Başkanı Eren Ali Bingöl’ün katılımıyla Tuzla’nın sokakları bisikletlerle arşınlandı

“TUZLA, BİSİKLET SÜRMEYE ÇOK UYGUN BİR KENT AMA EKSİKLERİMİZİ GİDERMEMİZ GEREKİYOR”

Bisikletin önemine değinen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, “Tuzla, bisiklet sürmeye çok uygun bir kent ama eksiklerimizi gidermemiz gerekiyor. Tuzla Belediyesi olarak birinci planımız karbon ayak izimizi azaltmak. Tuzlalı komşularımızın bisiklet sürerek alışveriş yapmaya ya da gezmeye gidebileceği konfor alanını sağlarsak, arabalarını çalıştırmadan ulaşım sağlayabilecekler. Bu da karbon ayak izimizi azaltacak. Spor yapma, obezite ile mücadele etme adına da bisiklet sürmek çok önemli” dedi.

“BU YEŞİL KORİDORDAN E-5 ALTI KESİNTİSİZ BİR ULAŞIM SAĞLIYOR OLACAK”

Yeşil bir koridor oluşturup E-5 altına buradan kesintisiz bir ulaşım sağlamayı hedeflediklerini belirten Başkan Bingöl, sözlerine şöyle devam etti:

“3 Haziran Dünya bisiklet Günü’nde bisiklet turu yaptık. Ayrıca bisiklet ile yürüyüşün kesintisiz olduğu güzergahlar planlıyoruz. Örneğin; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açtığı Yaşam Vadisi ile İstasyon Mahallesi’nin bir ucundan Kâmil Abdüş gölüne kadar kesintisiz bir güzergâhı bitirip yeşil bir koridor oluşturmak üzereyiz. Kâmil Abdüş gölünün diğer etaplarını bitirdiğimizde, Tuzla Sahil’e de doğrudan Mercan üzerinden ulaşabilecek su lekesi koridoru adını verdiğimiz bir koridor açıyoruz. Onu da Tuzla Belediyesi olarak biz planlıyoruz. Bu sayede E-5 altında kesintisiz bir bisiklet turu ve yeşil koridor oluşturacağız. Bu yeşil koridordan E-5 altı kesintisiz bir ulaşım sağlıyor olacak.”

“EREN ALİ BAŞKANIMIZIN TEMPOSU BENDEN İYİ ÇIKTI”

Etkinliğe katılan vatandaşlardan 17 yaşındaki Samet Mutlu, “Bugün 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nde Tuzla Belediyesi’nin düzenlediği bisiklet turuna katıldık. Güzel bir deneyimdi, okul olarak geldik. Bizim için yorucu derslerden kaçış oldu. Çok teşekkür ediyoruz” dedi. Semih Usta ise “Eren Ali Başkanımızın temposu benden iyi çıktı. Başkanımız genç, Tuzla genç bir kişinin elinde. Bu yüzden kendisi bizi daha iyi anlıyor, nelere yatkınlığımız olduğunu biliyor. Bugün de bizimle yarıştı ve geçti” diye konuştu. Arkadaşlarıyla tura katıldığını söyleyen Zelal Özev de “Bugün çok güzel geçti. Bu tarz etkinliklerin haftada bir gün ya da ayda bir kez olması gerekiyor. Tuzla’da birçok okul ve genç var. Bahsi geçen çimen yolunun çok güzel bir proje olduğunu düşünüyorum, teşekkürler” dedi.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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