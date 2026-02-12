Borsa İstanbul tarihin en büyük rekorunu kırdı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.000 puanı aşarak tarihin en büyük rekorunu kırdı! İşte analistlerden dikkat çeken rapor...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.000 puanı aşarak rekor kırdı.Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 değer kaybederek 13.787,82 puandan tamamladı. Analistler 14.000 puanı direnç noktası olarak görüyor.

HOLDİNG HİSSELERİ DEĞER KAYBETTİ

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,19 puan ve yüzde 0,05 artışla 13.795,00 puana çıkmıştı. Bankacılık endeksi yüzde 0,40 değer kazanırken, holding endeksi de yüzde 1,12 değer kaybetti.

EN ÇOK MADENCİLİK SEKTÖRÜ YÜKSELDİ

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,78 ile madencilik, en çok gerileyen holding oldu.

ANALİSTLER 14 BİNİ DİRENÇ NOKTASI OLARAK GÖRÜYOR

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 puanın direnç, 13.700 ve 13.600 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

MERKEZ BANKASI ENFLASYONU REVİZE ETMİŞTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşmuştu. Karahan "2026 yılında enflasyonun, yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2027 sonu için ise tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 6 ile yüzde 12 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor. Enflasyon ara hedefimizi ise 2026 ve 2027 yılları için, sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruduk. 2028 yılı için ise ara hedefimizi yüzde 8 olarak belirledik" demişti.

