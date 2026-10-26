SPK'dan önemli açıklama: Nitelikli yatırımcı limitinde değişiklik yapıldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), profesyonel müşteri ve nitelikli yatırımcı kriterlerini değiştirdi. Finansal varlık şartı 10 milyon TL'den 50 milyon TL'ye, işlem hacmi şartı ise 5 milyon TL'den 25 milyon TL'ye yükseltildi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), profesyonel müşteri ve nitelikli yatırımcı olma şartlarında önemli değişikliklere gitti. Kurul, 26 Ekim 2026 tarihli toplantısında, yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerde yer alan finansal varlık ve işlem hacmi kriterlerinin beş katına çıkarılmasını kararlaştırdı.

Yeni düzenlemeyle, talebe dayalı olarak profesyonel müşteri kabul edilmek isteyen yatırımcılar için aranan 10 milyon TL'lik finansal varlık şartı 50 milyon TL'ye, 5 milyon TL'lik işlem hacmi şartı ise 25 milyon TL'ye yükseltildi.

PROFESYONEL MÜŞTERİ OLMA ŞARTLARI AĞIRLAŞTI

SPK'nın kararıyla birlikte profesyonel müşteri statüsü için aranan parasal kriterlerde şu değişiklikler yapıldı:

Finansal varlık toplamı: 10 milyon TL'den 50 milyon TL'ye çıkarıldı.

İşlem hacmi: 5 milyon TL'den 25 milyon TL'ye yükseltildi.

Böylece her iki kriterde de yüzde 400 oranında artışa gidildi.

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Ayrıca mevzuatta tüzel kişilerin profesyonel müşteri sayılabilmeleri için öngörülen parasal tutarlar da yeni düzenlemeye uygun şekilde yeniden belirlendi.

NİTELİKLİ YATIRIMCI ŞARTLARI DA DEĞİŞTİ

Kurul, profesyonel yatırımcı düzenlemelerine yapılan atıflar doğrultusunda, çeşitli tebliğlerde yer alan nitelikli yatırımcı şartlarını da güncelledi.

Bu kapsamda, profesyonel müşteri statüsüne ilişkin parasal kriterlerde yapılan artış, ilgili mevzuattaki nitelikli yatırımcı düzenlemelerine de yansıtıldı.

GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ FONLARINDA İSTİSNA KALDIRILDI

SPK'nın kararında gayrimenkul yatırım fonları (GYF) ve girişim sermayesi yatırım fonlarına (GSYF) ilişkin önemli bir değişiklik de yer aldı.

Kurul, 18 Aralık 2025 tarihli İlke Kararı ile bu fonların katılma paylarının satılacağı nitelikli yatırımcılara yönelik getirilen istisnayı kaldırdı.

Böylece gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yapacak nitelikli yatırımcılar da genel mevzuatta öngörülen güncel parasal kriterlere tabi olacak.

Yeni kararla profesyonel müşteri ve nitelikli yatırımcı statülerine ilişkin parasal eşikler yükseltilirken, ilgili fon türleri için daha önce tanınan istisna da sona erdirilmiş oldu.

SPK'dan yapılan açıklama şöyle:

"Kurul Karar Organı’nın 26.10.2026 tarihli toplantısında; yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerde yer alan talebe dayalı olarak profesyonel müşteri kabul edilecekler için aranan ve 10 milyon TL olan finansal varlıklar toplamı tutarının 50 milyon TL, 5 milyon TL olan işlem hacmi tutarının 25 milyon TL olarak güncellenmesine karar verilmiştir. Buna uygun olarak mevzuatta tüzel kişilerin profesyonel müşteri sayılmaları için öngörülen tutarlar da yeniden belirlenmiştir.

Bu değişiklikler çerçevesinde, Kurulumuzun çeşitli Tebliğlerinde yer alan ve profesyonel yatırımcı düzenlemelerine atıf yoluyla düzenlenen nitelikli yatırımcı şartları da güncellenmiş bulunmaktadır.

Gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarının satılacağı nitelikli yatırımcılar bakımından i-SPK.37.7 (18/12/2025 tarih ve 65/2354 s.k.) sayılı İlke Kararı ile getirilmiş olan istisna kaldırılmıştır. Bu yatırımcılar da mevcut mevzuatta nitelikli yatırımcıların geneli için öngörülen tutarlara tabi olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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