Tuzla Belediyesi, dünya çevre gününde bitkisel yağ atık toplamada dereceye girenler ödüllendirdi: İşte ödül alan öğrenciler

Sıfır atık sisteminin uygulanması ve çevre bilincinin öğrencilere aktarılması amacıyla Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması’nda dereceye girenler, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde ödüllendirildi. 9 yaşındaki Zeynep Yeşil, yarışmayı birincilikle bitirerek laptop ödülünü almaya hak kazandı.

Öğrencilerde ve ailelerinde bitkisel atık yağların lavabolara dökülmeden ayrı biriktirilerek geri kazanım sürecine dahil edilmesi bilincinin oluşturulması amacıyla 25 Eylül 2023 – 26 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenen yarışmaya 16 okul dahil oldu. Bu okullardan gelen listeler doğrultusunda 197 öğrenciye hediyeler ulaştırılırken Dünya Çevre Günü’nde organize edilen törende ilk 10’a giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Yarışma kapsamında dereceye giren Barbaros İlkokulu, Halil Türkkan İmam Hatip Ortaokulu, Binali Yıldırım İlkokulu okullarına da plaket takdimi yapıldı.

“BÖYLE BİR PROJEDE BİRİNCİ OLMAK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU”

Yarışmanın birincisi Barbaros İlkokulu öğrencisi 9 yaşındaki Zeynep yeşil, “Bu yarışma biz çocukların yapabileceği bir yarışmaydı. Yağ toplayıp, denizlerdeki canlıları koruyup, topraktaki kirlilikleri temizleyebiliriz. Bu dünyada sadece biz yaşamıyoruz. Böyle bir projede birinci olmak çok güzel bir duygu. Bunu isteyen çocuklar hem ödülle hem de doğayı temizleyerek güzel bir şey yapabilir” dedi.

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İŞTE YARIŞMADA DERECEYE GİREN İSİMLER

1Barbaros İlkokulu Zeynep YEŞİL Laptop

2 Barbaros İlkokulu Raşit Göktürk GÖKDEMİR Bisiklet

3 Ord. Prof. Dr. Cahit Arf İlkokulu Melih Ali CİNDER Bisiklet

4 Barış MANÇO Ortaokulu Berat Efe ÇELİK Yazıcı

5 Farabi İlkokulu Ela SANBUR Yazıcı

6 Halil TÜRKKAN İmam Hatip Ortaokulu Ayşe Ecrin KILIÇ Andorid Akıllı Saat

7 Halil TÜRKKAN İmam Hatip Ortaokulu Erva ZENGİN Andorid Akıllı Saat

8 Gazi MustafaPaşa İmam Hatip Ortaokulu Hatice Cemile YILMAZ Andorid Akıllı Saat

9 Tuğrulbey Anadolu Lisesi Huriye Berrak DOĞANYİĞİT Bluetooth Kulaklık

10 Tuğrulbey Anadolu Lisesi İbrahim Enes ERSİN Bluetooth Kulaklık

YARIŞMA KAPSAMINDA ELDE EDİLEN ÇEVRESEL KAZANIMLAR

“Yarışma kapsamında ilçemizdeki okullarımızdan 4 bin litre bitkisel atık yağ toplandı. Bu sonuçla; Toplanan atık yağlarımızın Biodizele dönüşümü yapılarak 7 ton karbondioksit salınımı engellendi. 4 milyon metreküp suyun kirlenmesi önlendi. Böylece bin 600 adet 2500 metreküp olimpik yüzme havuzunu dolduracak kadar suyun kirlenmesi önlendi.”