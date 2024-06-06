Seçimden önce söz vermişti! Başkan Eren Ali Bingöl sözünü tuttu: Halk buluşmaları mahallelere taşındı

Her hafta belediyenin giriş katında düzenlenen buluşmalar, artık Tuzla'nın farklı mahallelerinde gerçekleştiriliyor. Bu haftaki buluşma programı, Şifa Park AVM Düğün Salonu'nda düzenlendi ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

EREN ALİ BİNGÖL BULUŞMALARI MAHALLALERE TAŞIDI

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, her hafta Tuzla Belediye Binası’nda düzenlenen halk buluşmalarının artık mahallelere de taşınacağı sözünü vermişti. Sözünü tutan ve ilçenin dört bir yanında vatandaşlarla buluşmaya devam edeceklerini belirten Başkan Bingöl, ziyarete gelen komşularıyla tek tek görüşerek; isteklerini, sorun ve şikayetlerini dinledi.

“VATANDAŞLARIMIZI DİNLEYEREK NOTLARIMIZI ALDIK”

Görüşmeler sırasında iki küçük kızın dileğini de gerçekleştiren Başkan Bingöl, miniklere bisiklet hediye etti. Başkan Bingöl, “Her cuma gerçekleştirdiğimiz Halk Buluşmamızın bu haftaki programını Şifa Park AVM Düğün Salonu’nda gerçekleştirdik. Tuzlalı komşularımızın yoğun katılımıyla geçen buluşmamızda görüş, öneri ve şikayetlerini bizimle paylaşan vatandaşlarımızı dinleyerek notlarımızı aldık. Dinleyen, sorunlara birlikte çözüm üreten bir anlayışla her fırsatta buluşmaya devam edeceğiz” dedi.