Piyasalarda gergin bekleyiş: Bayramdan sonra Borsa İstanbul'da hareketlilik mi bekleniyor?

Haber7’de canlı yayın konuğu Gedik Yatırım, Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onur Can Bal, önemli açıklamalarda bulundu.

Borsa ve kripto paralara işlem vergisi uygulamasına ilişkin çalışmaların son aşamada olduğu iddia edildi. Kulislerde işlem vergisi veya kazanca dayalı gelir vergisi gibi farklı ihtimaller üzerinde duruluyordu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borsa ve kripto paralarda vergi tartışmalarına son noktayı koydu. Şimşek, kazanca dayalı gelir vergisi öngörmediklerini belirterek, "Çok sınırlı bir işlem vergisi gündemimizde" dedi.

Borsa İstanbul’da ise kurban bayramı sonrasında ralli beklentisi artıyor. Yaz aylarında endeksteki ralliyi destekleyecek birçok gelişme olacağına dikkat çeken ekonomistler, borsanın sıcaklığının artacağını ve TL bazlı yeni rekorların gündemde olacağını düşünüyor.

Piyasalarda gözler Avrupa Merkez Bankası’na çevrildi. Avrupa Merkez Bankasının (ECB), Avro Bölgesi’nde enflasyonun zayıf ekonomik büyüme görünümünden daha az sorun teşkil etmeye başlamasıyla 6 Haziran'da gösterge faiz oranlarını yaklaşık 5 yıl sonra ilk kez düşürmesi bekleniyor.

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Haftanın dördüncü işlem gününde ise altın fiyatları değer kazanmaya devam ediyor. Gram altın, 2.456 Türk Lirası civarında seyrederken, çeyrek altın ise 4.032 Türk Lirası seviyesinde el değiştiriyor.

BORSA VE KRİPTOYA VERGİ GELECEK Mİ?

Borsa ve kripto paralara vergi iddiasına ilişkin konuşan Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onur Can Bal, ilk dönemde bir belirsizlik oluşturduğunu ve satışlarda bir derinlik oluştuğunu ancak açıklama ile toparlanmaların görüldüğünü belirtti. Onur Can Bal, gelir üzerinden alınmayacak olması ve işlem üzerinden sınırlı vergi alınacak olmasının piyasayı rahatlattığını dile getirdi. Ancak vergi miktarının altını çizen Bal, borsadan çıkışın sınırlı şekilde görülebileceğini ifade etti.

BAYRAMDAN SONRA BORSA İSTANBUL’DA HAREKETLİLİK BEKLENİYOR!

Nisan’dan bu yana görülen rekor seviyelerin ardından borsada geri çekilmeleri dinlenme seviyeleri olarak değerlendiren Piyasa Uzmanı Onur Can Bal, 10.500 seviyesinin geçilmesi ile ivmenin yukarı yönlü olacağını söyledi. Mayıs ayındaki güçlü seviyenin 10.700 olduğunu dile getiren Bal, direnç kırıldığı noktada 11.000 seviyesinin yeniden görülebileceğini dile getirdi. 9 günlük bayram tatili ile Borsa’da sakin bir seyrin olduğunu söyleyen Bal, bayram sonrası piyasalarda pozitif hareketlerin görülebileceğini ifade etti.

FAİZ İNDİRİMLERİ BAŞLAYACAK MI?

Avrupa Merkez Bankası’ndan sürpriz bir karar beklemediklerini söyleyen Onur Can Bal, ECB’nin bugün 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesini öngördüklerini açıkladı. Bal, Fed’in Çarşamba günü açıklayacak olan faiz kararı için ise ‘Sabit bırakılması bekleniyor’ dedi.

Fed’in öncelikli olarak faiz indirimine gitmesi piyasalarda beklenirken enflasyonist zemin ile indirimin Eylül ayına ötelendiğini belirten Onur Can Bal, Ağustos ayında ise İngiltere’den bir faiz indirimi gelebileceğini söyledi. Karar metinlerinin önemini vurgulayan Bal, her toplantıda üst üste bir faiz indirimi beklenmediğini de ifade etti.

ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLİLİK!

Yatırımcının güvenli limanı altını değerlendiren Onur Can Bal, altının jeopolitik riskler ve Fed faiz indirim beklentisi ile baskılandığını belirtti. Altının, 2024 yılı için ‘pozitif’ seyrettiğini söyleyen Onur Can Bal, zaman zaman 2,300 seviyelerinde seyretmesinin alım fırsatı yarattığını söyledi.

Kaynak: Haber7

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