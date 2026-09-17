Merkez Bankası'ndan önemli açıklama: TL likiditesine 3 yeni adım...
Son dakika...Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal piyasalardaki gelişmelerin ardından TL likiditesine yönelik üç yeni adım açıkladı.
Merkez Bankası'ndan önemli açıklama: TL likiditesine 3 yeni adım...
Son dakika...Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal piyasalardaki gelişmelerin ardından TL likiditesine yönelik üç yeni adım açıkladı.
Merkez Bankası'nın Türk Lirası Likidite Yönetimine İlişkin duyurusunda, ''Haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarı likidite koşulları göz önünde bulundurularak artırılacak'' denildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası Likidite Yönetimine İlişkin duyuru yaptı. Duyuruda şu ifadelere yer verildi:
''Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) likidite imkânları gözden geçirilmiştir.
Bu çerçevede; Haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarı likidite koşulları göz önünde bulundurularak artırılacaktır.
TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasasında bankaların borç alabilme limitleri, bankacılık sisteminin mevcut bilanço büyüklükleri dikkate alınarak güncellenecektir.
TCMB bünyesinde yer alan piyasalarda geçerli olan teminat iskonto oranları gözden geçirilerek azaltılacaktır.
Likidite koşulları yakından takip edilerek gerek görülmesi hâlinde her türlü ek tedbir alınacaktır. ''
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