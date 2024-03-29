Türkçe artık bu ülkede resmi dil olacak!

Kosova'nın kuzeyinde Kuzey Mitroviça belediyesinde bugünkü meclis oturumunda, KDTP) milletvekili Enis Kervan'ın Türkçe'nin resmi dil kabul edilmesi için yaptığı başvuru meclis tarafından oy çoğunluğuyla kabul edildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
Türkçe artık bu ülkede resmi dil olacak!

Kosova'nın kuzeyinde Sırp topluluğunun çoğunlukta yaşadığı Kuzey Mitroviça belediyesinde Türkçe resmi diller arasına girdi. Kuzey Mitroviça belediyesinde bugünkü meclis oturumunda, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) milletvekili Enis Kervan'ın Kuzey Mitroviça’da Türkçe'nin resmi dil kabul edilmesi için yaptığı başvuru meclis tarafından oy çoğunluğuyla kabul edildi.

Türkçe artık bu ülkede resmi dil olacak!

Toplantı sonrası açıklamada bulunan milletvekili Kervan, “Bugün Kosova Türkleri için tarihi bir gün, bugün bizim bayramımız. Kosova, Türkçeye evet dedi. Kuzey Mitroviça’da Türk dili resmi dil olarak kabul edildi. Böyle bir girişimde bulunduğumuz için şahsen ve parti adına çok mutluyum. Kosova'nın her yöresinde her karışında yaşayan Türkler, KDTP'nin himayesi altında olacaklardır. Her zaman varlığımızı hissettireceğiz. Böyle bir gelişmeyle çok mutluyuz. 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı öncesinde bu hediye toplumumuz için çok önemli” dedi.

Türkçe artık bu ülkede resmi dil olacak!

Aldıkları karar için Kuzey Mitroviça yönetimine teşekkür eden Kervan, “Ne mutlu ki Türküz Kosova'nın her köşesinde Türkçeyi yaşatmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.
KDTP Mitroviça Şubesi Başkanı Ergin Kani de yaptığı açıklamada çok mutlu olduklarını belirterek, “Uzun zamandır, yapmak istediğimiz bir şeydi. Kuzey Mitroviça belediye başkanı, meclis başkanı hepsi bizi destekledi Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Dilan Polat'ın kayınvaldesi sosyal medyayı harekete geçirdi!Dilan Polat'ın kayınvaldesi sosyal medyayı harekete geçirdi!

Murat Kurum, Selçuk Bayraktar'la bir araya geldiMurat Kurum, Selçuk Bayraktar'la bir araya geldi

AK Parti kanadından seçim açıklaması: Çok hızlı açıklanacakAK Parti kanadından seçim açıklaması: Çok hızlı açıklanacak

Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, ABD Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Rogers ile biraraya geldiMilli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, ABD Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Rogers ile biraraya geldi

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt’ta gençlerle biraraya geldi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt’ta gençlerle biraraya geldi
ÖSYM duyurdu! YKS geç başvuruları bugün başladı!
ÖSYM duyurdu! YKS geç başvuruları bugün başladı!
YKS geç başvuruları başladı mı? Başvurular nasıl ve nerede yapılır?
YKS geç başvuruları başladı mı? Başvurular nasıl ve nerede yapılır?
Öğrencilere kötü haber geldi! Tatil süresi resmen kısalıyor
Öğrencilere kötü haber geldi! Tatil süresi resmen kısalıyor
Son Haberler
Dilan Polat'ın kayınvalidesi sosyal medyayı harekete geçirdi!
Dilan Polat'ın kayınvalidesi sosyal medyayı harekete geçirdi!
Uzmanlar "Seçim psikolojisine" dikkat çekti: "Yatıştırıcı davranmak faydalı olacak"
Uzmanlar "Seçim psikolojisine" dikkat çekti: "Yatıştırıcı davranmak faydalı olacak"
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 500 konutu hak sahiplerine teslim etti!
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 500 konutu hak sahiplerine teslim etti!
Türkçe artık bu ülkede resmi dil olacak!
Türkçe artık bu ülkede resmi dil olacak!
YDS başvuru başladı mı? YDS ekranı açıldı mı? İşte ÖSYM’nin açıklaması…
YDS başvuru başladı mı? YDS ekranı açıldı mı? İşte ÖSYM’nin açıklaması…
Türkiye genelinde, 'Güvenli Eğitim Uygulaması'
Türkiye genelinde, 'Güvenli Eğitim Uygulaması'
Çok Okunanlar
29 Mart 2024 Cuma günü tüm burç yorumları nelerdir? O burç sahipleri aman dikkat!
29 Mart 2024 Cuma günü tüm burç yorumları nelerdir? O burç sahipleri aman dikkat!
Eski HDP milletvekili Altan Tan'dan bomba açıklamalar! DEM Parti içindeki PKK destekçileri İmamoğlu'na oy verecek
Eski HDP milletvekili Altan Tan'dan bomba açıklamalar! DEM Parti içindeki PKK destekçileri İmamoğlu'na oy verecek
Emekliye hükümetten fatura müjdesi! 1500 liranız cepte kalacak
Emekliye hükümetten fatura müjdesi! 1500 liranız cepte kalacak
PTT 50 bin TL kredi veriyor! Anında hesaba yatacak
PTT 50 bin TL kredi veriyor! Anında hesaba yatacak
Sınav başvuruları için son gün! MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme başvurusu bugün 23.59'a kadar
Sınav başvuruları için son gün! MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme başvurusu bugün 23.59'a kadar
YKS başvuruları başladı mı? En son başvuru tarihi ne zaman?
YKS başvuruları başladı mı? En son başvuru tarihi ne zaman?
Yorumlananlar
Bedavadan biraz daha pahalı uçak bileti! Ajet uçak bileti kampanyası
Bedavadan biraz daha pahalı uçak bileti! Ajet uçak bileti kampanyası
Cumhurbaşkanı meydanlardan seslendi: “Emeklilerin yanındayım”
Cumhurbaşkanı meydanlardan seslendi: “Emeklilerin yanındayım”
Emekli 25 martta bayram yapacak! O banka promosyonu iki katına çıkardı
Emekli 25 martta bayram yapacak! O banka promosyonu iki katına çıkardı
Sağlıkta yeni dönem başlıyor! Fahrettin Koca açıkladı
Sağlıkta yeni dönem başlıyor! Fahrettin Koca açıkladı