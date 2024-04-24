Atama bekleyen öğretmenlere müjde: Bakan Yusuf Tekin açıkladı…

Binlerce öğretmen yeni tama için haber bekliyordu. O haberi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin paylaştı. TV100 ekranında yer alan programa katılan Bakan Tekin, canlı yayından müjdeyi paylaştı.

Binlerce atama bekleyen öğretmeni doğrudan ilgilendiren haberde Bakan Yusuf Tekin, kabine toplantısını işaret etti. Ardından KPSS açıklaması yaptı.

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ATAMA BEKLEYENLERE İYİ HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor” haberini vermişti.

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Şimdi ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, atama bekleyenler için müjdeli haberi verdi. 2023 yılına ait puanların heba olmayacağını Bakan Tekin müjdeledi.

KABİNEDE GÜNDEME GELEBİLİR

Bakan Yusuf Tekin, atamayla ilgili konunun kabinede olabileceğine işaret etti. Bakan, “2023 KPSS puanları heba olmayacak, biz atamalarımızı yapacağız. Önümüzdeki hafta eğer kabine toplantısı olursa öğretmen atama sayısı açıklanabilir. Biz rakamda uzlaştık” açıklamasını yaptı.

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