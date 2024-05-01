Öğretmen atamalarında son dakika gelişmesi! Bakan Tekin açıklama yaptı

Kabine toplantısında öğretmen ataması gündemde. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kabine toplantısı sonrasında kararımızı açıklayacaklarını belirtti.dedi. Yeni müfredata ilişkin de Bakan Tekin açıklamalarda bulundu.

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Öğretmen atamalarında son dakika gelişmesi! Bakan Tekin açıklama yaptı

A Haber programında Tekin, "Hazine ve Maliye Bakanımız ve Cumhurbaşkanımızla ihtiyacımız olan kadro miktarını paylaştık" dedi. Kabine toplandıktan sonra Cumhurbaşkanımızın nihai kararını aldıktan sonra açıklamayı yapacağız. dedi.

Yeni müfredata eleştiriler

Bununla birlikte, Bakan Tekin, cuma günü askı süresi sona erecek taslak müfredata ilişkin bir açıklama yaptı.

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Tekin, "Gelen görüşlerin yoğunluk düzeyine bakacağız" diyor. Gelmemesi durumunda işlemi tamamlamış olacağız. Yapıcı eleştirilere açığız, ancak "yaptırmayız" ifadesinin uygun olmadığını düşünüyoruz."" dedi.

Bununla birlikte, Bakan Tekin, askı süresinin kısalığına yönelik eleştirilere şöyle yanıt verdi:

Aceleye getirildi ifadesini kullanmak beni rahatsız ediyor; biz yardım istemek için neredeyse yalvarma moduna geldik, buyurun gelin yapalım modunda çalıştık, ancak yardım etmediler. Hazirandan beri bunu her yerde dile getirdim. Kasım ayı ortasına kadar herhangi bir çağrı önerisinin gelmesini bekliyoruz. Mart ayında bir kez daha belirttik. Bize yardım eden her STK'ya minnettarım."

Tekin ayrıca, müfredat kesinleşmeden ders kitaplarının basımına başlandığına dair iddiaları reddetti.

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