ÖSYM duyurdu! YKS geç başvurular yarın başlıyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca duyurulan 8-9 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için en geç başvurular, 5-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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ÖSYM duyurdu! YKS geç başvurular yarın başlıyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 8-9 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç başvurular, 5-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

1 Şubat’ta başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları, 26 Şubat günü saat 23.59’da sona erdi. ÖSYM, başvurusunu tamamlayamayan adaylara başvurularını tamamlama imkânı tanıdı. Buna göre 5-7 Mart tarihleri arasında adaylar, geç başvurularını gerçekleştirilebilecek.

ÖSYM duyurdu! YKS geç başvurular yarın başlıyor
Ayrıca, geç başvurularda her oturum için sınav ücretinin 442 TL olması bekleniyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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