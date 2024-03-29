Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, ABD Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Rogers ile biraraya geldi

Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Mike Rogers ve heyetiyle beraber Türkiye'ye geldi. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, TBMM’de bir araya geldiği Rogers ve heyeti ile hem askeri hem genel olmak üzere önemli konuları görüştü.

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Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, ABD Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Rogers ile biraraya geldi

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, ABD Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Rogers ile görüştü.
Akar, Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Mike Rogers ve beraberindeki heyet ile TBMM’de bir araya geldi.

Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, ABD Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Rogers ile biraraya geldi
Akar, Rogers ile görüşmesinden sonra gazetecilere açıklama yaptı. Akar, Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Mike Rogers ve heyetiyle görüştüklerini aktararak, Türkiye’mi görüşlerini açıkça ortaya koyduklarını belirtti. Akar, “Bizim burada hem askeri hem genel konularımızı, tartışmalarımızı, görüşlerimizi kendilerine ilettik. PKK, YPG konuları dahil yaptıklarımızı kendilerine ilettim. İsrail Türkiye tarafından tanındığını, İsrail’in varlığına herhangi bir şekilde karşı olmadığımızı ve diğer taraftan kadınların, masum insanların ölmesinin engellenmesinin bir kez daha ilettik” ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, ABD Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Rogers ile biraraya geldi
F16 konusunun gündeme gelip gelmediğine ilişkin soruya Akar konunun gündeme geldiğini belirtti. Akar, “Herhangi bir sorun yok. Gerekli anlaşmalar yapıldı. Sayın Dışişleri bakanımızın Bilinken ile yaptığı görüşmeler var. Normal şekilde takibi yapılan kararlaştırılmış bir proje olarak devam ediyor” şeklinde cevap verdi.

Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, ABD Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Rogers ile biraraya geldi
Terörle mücadele konusunda Akar, kendileriyle işbirliğine dikkat çektiğini ifade etti.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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