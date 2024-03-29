Murat Kurum, Selçuk Bayraktar'la bir araya geldi

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’ni ziyaret ederek, “Böylesi güzide kuruluşlarımızla, İstanbul’u ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağız. Sizlerle birlikte geleceğimizi inşa edeceğiz” dedi.

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Murat Kurum, Selçuk Bayraktar'la bir araya geldi

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Milli Teknoloji Hamlesinin öncüsü Baykar’ın ana yerleşkesi olan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’ni ziyaret etti. Kurum, “Böylesi güzide kuruluşlarımızla, İstanbul’u ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağız. Sizlerle birlikte geleceğimizi inşa edeceğiz” dedi.

Murat Kurum, Selçuk Bayraktar'la bir araya geldi
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Milli Teknoloji Hamlesinin öncüsü Baykar’ın ana yerleşkesi olan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’ni ziyaret etti. Murat Kurum ziyaretine, merhum Özdemir Bayraktar’ın eşi, Selçuk Bayraktar’ın annesi Canan Bayraktar’ın elini öperek başladı. Kurum, ardından ilk kez görüntülenen Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’nin 200 bin metrekare üzerine kurulu kampüsünü gezdi, AR-GE, üretim, mekanik ve elektronik entegrasyon süreçleri ile ilgili bilgi aldı. Murat Kurum, BAYKAR’ın uzay alanındaki faaliyetlerini üstlenen Fergani şirketinde de inceleme yaptı. Selçuk Bayraktar, burada Kurum’a, BAYKAR’ın öz kaynaklarıyla geliştirdiği alçak yörünge uyduları ve yörünge transfer aracı projesini anlattı.

Murat Kurum, Selçuk Bayraktar'la bir araya geldi

“Öncelikle ‘İsrafı bitirdik’ deyip, israf edip tabelalara 500 milyon lira harcamayacağız”

BAYKAR çalışanlarıyla da bir araya gelen Kurum, İstanbul’a dair soruları yanıtladı. Bir BAYKAR çalışanının, “İsrafları azaltmak gerekiyor. Buna yönelik planlarınız nedir?” sorusuna, Kurum, “Öncelikle ‘İsrafı bitirdik’ deyip, israf edip tabelalara 500 milyon lira harcamayacağız. Veya seçimi kazandıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, böylesi güzide kurumlarımızla, kuruluşlarımızla, anlayışımızla; hem İstanbul’umuzu hem de ülkemizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayal ettiği o muasır medeniyetler seviyesine sizlerle birlikte çıkaracağız. Bizim de hayalimiz bu” cevabını verdi.

Murat Kurum, Selçuk Bayraktar'la bir araya geldi

“Tam bir proje insanı bizler gibi”

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da söyleşi esnasında, Murat Kurum’la geçtiğimiz yıl asrın felaketinden hemen sonra tanıştıklarını anlattı. Bayraktar, Kurum’un o dönemde kentsel dönüşüm projelerinde kendilerine yardımcı olduklarını söyleyerek, “Murat Bey’le tanışmamız 6 Şubat deprem dönemine dayanıyor. Deprem bölgesinde inşa edeceğimiz bin 12 konutun inşası maksadıyla ulaşmamız gerekmişti. Kendisi tabii o dönemde en zor şartlarda arazide seferber olmuştu. Biz de o vesileyle tanımış olduk. Murat Bey de bizler gibi bir mühendis. Murat ağabeyimiz bir anlamda, bir mühendis ağabeyimiz bizler gibi. Tabii tanıdıkça ben kendisini, mühendis olarak zihni dünyamızın da ne kadar benzediğini görmüş olduk.” dedi. Bayraktar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kurum’un çalışmalarına bizzat şahit olduğunu söyleyerek, “Tam bir proje insanı bizler gibi. Bizler, nasıl Kızılelma’yı yapıyorsak, o da yurdun dört bir köşesinde ki özellikle o dönemde, milletimizin en fazla ihtiyaç duyduğu o dönemde, asrın felaketi denilen o dönemde, gecesini gündüzüne, dişini tırnağına takıp çalışmışlığına şahit olduk” ifadelerini kullandı.

Murat Kurum, Selçuk Bayraktar'la bir araya geldi

Kurum BAYKAR ekibiyle iftar yaptı

Murat Kurum söyleşinin ardından, BAYKAR ekibiyle iftar yaptı. Kurum, BAYKAR’ın ‘Milli Savunma Hamlesi’ni gerçekleştiren mühendislerine atfen, “Geleceğimizi sizlerle birlikte inşa edeceğiz” dedi. Murat Kurum’a BAYKAR ziyaretinde, oğlu Mehmet Kurum da eşlik etti.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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