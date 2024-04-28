MEB, müfredat üzerinden bir değişkilik daha yaptı: Taslak metin paylaşıldı…

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim sisteminde yeni müfredat değişikliği yapılıyor. İlk sinyal geçtiğimiz günlerde verilmişti. “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” adını alan yeni müfredat taslağı, bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı.

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YENİ MÜFREDAT NE ZAMAN UYGULANACAK?

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” gelecek yıldan itibaren uygulanacak. Yeni eğitim ve öğretim yılında okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıf olmak üzere hepsinde uygulanacak.

TASLAK METİN YAYINDA

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan taslak, resmi internet sitesinde yer alıyor. Taslak metinde şunlar yer aldı;

“Değişimleri fonksiyonlar aracılığıyla incelemenin en etkili matematiksel yöntem ve araçlarını oluşturan limit ve türev kavramları ile bu kavramların uygulamalarına 12. sınıfta Değişimin Matematiği teması altında yer verilmiştir.

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Programda halihazırda oldukça sınırlı ve işlem odaklı şekilde sunulan integral kavramına yer verilmemiş, limit ve türev kavramları daha kapsamlı şekilde ele alınmıştır. Limitin türevin temelini oluşturmasının yanı sıra bir fonksiyonun belirli bir nokta civarındaki veya sonsuzdaki davranışını inceleme aracı olması boyutuna da yer verilmiştir.

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Türevde ise mevcut içeriklere ek olarak değişimleri anlamlandırmakta ve türevin uygulamalarında önemli bir rolü olduğu düşünülen diferansiyel kavramına, ortalama değer teoremi ve Rolle teoremine yer verilmiştir. Türevle ilgili yorum ve çıkarımlara problem çözme odaklı bir yaklaşımla yer verilmiştir.”

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