Dilan Polat'ın kayınvalidesi sosyal medyayı harekete geçirdi!

Oğulları Engin, Kürşat, eşi ve gelin Dilan Polat cezaevinde olan Şükran Polat, sosyal medya hesabından ikincisi 1 TL'ye ürün satışları yapmaya başladı. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat; kardeşleri, eşi ve eşinin ailesiyle birlikte çeşitli suçlardan yargılanıyor.

Lüks yaşamındaki paylaşımları Polat ailesinin başını yaktı

5 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomenin, altın tozlu kahve içmesi, günlük harcadığı miktar, akıllarda soru işareti oluşturdu. Ardından savcılık harekete geçti ve başlatılan soruşturma kapsamında arka planda dönen işler gün yüzüne çıktı.

Kara para aklama, vergi kaçırma, silahlı suç örgütü kurma gibi suçlar, Polat ve Doğu Ailesi'ni parmaklıklar ardına gönderdi.

Yaklaşık 6 aydır cezaevinde olan ailenin akıbeti ise merak ediliyor.Bu süreçte Engin Polat'ın annesi, gelini ile kız kardeşi de ürün satışlarına devam ediyor.Geçimlerini sürdürmek için sık sık sosyal medyada ürün tanıtan anne Şükran Polat, yeni bir paylaşımda bulundu. Anne Polat'ın 1 TL'lik ürün satması sosyal medyanın gündemine oturdu.

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