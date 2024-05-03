Son dakika! Kpss Lisans başvuruları başladı! İşte ayrıntılar...

Son dakika! ÖSYM'den açıklama: Kpss Lisans başvuruları başladı! İşte ayrıntılar...

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Son dakika! Kpss Lisans başvuruları başladı! İşte ayrıntılar...

Son dakika! ÖSYM'den açıklama: Kpss Lisans başvuruları başladı!

Herkesin beklediği 2024 yılı KPSS Lisans başvurusu başladı. 3 - 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında başvuru alınacak. İşte Başvuru kılavuzuÖlçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından gelen duyuru ile 2024 yılı Lisans mezunu KPSS başvurusu başladı. Adaylar ÖSYM üzerinden online olarak başvuru yapabilecekler.

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BAŞVURU ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ

ÖSYM ile yayımlanan kılavuz kapsamında Tercih ücretleri duyuruldu. Bu kapsamda 2024 yılı için Ücretlere Zam yapılmış olup güncel fiyatlar aşağıdaki gibidir.

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 350,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 235,00 TL

ÖABT (Her Bir Oturum İçin) : 350,00 TL

Başvurular: 3-15 Mayıs 2024
Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri: 14 Temmuz 2024 (Sabah Oturumu)
Alan Bilgisi: 20-21 Temmuz 2024
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): 4 Ağustos 2024
Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT): 22 Eylül 2024

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ÖSYM DUYURUSU GELDİ

2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans: Başvuruların Alınması

2024 Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (2024-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 14 Temmuz 2024 tarihinde; Alan Bilgisi oturumları 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde; MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde; Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacaktır. Adayların tümü, 2024-KPSS LisansSınavı’nabaşvurarak 14 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak olan sabah oturumuna girmek zorundadır. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir.


2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültüre, Eğitim Bilimlerine, Alan Bilgisine ve ÖABT’ye başvurular 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacaktır. DHBT’ye başvurular ise 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.


Adaylar, başvurularını 3 Mayıs 2024 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-KPSS Lisans Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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