Son hali yürek burkmuştu! Tanyeli 47 kiloya kadar düştü

Ailesiyle yıllar önce Avustralya'ya taşınan Oryantal Tanyeli, kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçirdi. Ameliyatın ardından 99 kilodan 60 kiloya düşen Tanyeli, pankreas kanserine yakalandığını tesadüfen öğrendi.

Aldığı haberden çok üzgün olan Tanyeli şu anda tedavi sürecine devam ediyor. Bir senedir pankreas tedavisi gören Tanyeli durumunu anlattı.

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47 kiloya düştü

Son durumu çok üzen Tanyeli, 'Hayatımda ilk kez bu kadar fazla kilo verdim' dedi ve 47 kiloya düştü.

Sağlık durumu sorulduğunda Tanyeli, "İyi şeylerden konuşalım" dedi. İyi bir insan olmak için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Çok zor değil. Allah'ın emri yerine gelir. Çözüme odaklanacağım. Bu zorluklarla iyi başa çıkıyorum. İyi doktorlarım ve modern tedaviler var. İyi haberleri size iletmek isterim."dedi.

Ünlü oryantal, kendisini yalnız bırakmayan sanat camiasına teşekkür ederek, "Haluk Şentürk, Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş, Demet Akalın, Sibel Can, Zara, Kenan Doğulu ve Gülben Ergen..." ifadelerini kullandı. Çok fazla var ki... Ailesine ve medyaya teşekkür etti.