Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen ataması hakkında açıklama yaptı!

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklamalarda bulunuyor.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklamalarda bulundu.

"Şu branş önemlidir, önemsizdir gibi bir bakış açım yok. 130'a yakın branşın tamamı önemlidir. İhtiyaçlarımız, kadro miktarı çerçevesinde 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştık.

Sınıf öğretmenliği 3 bin 263, özel eğitim 2 bin 449, rehberlik 1597 olarak atama gerçeleştirilecek.

Bunlar tamamen sadece atama yoluyla atama değil, yüzde 50 yüzde 50 yani KPSS skorunun yüzde 50'si mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak. Ekonomik parametreler açısından sıkıntılı bir dönemdeyken bize bu konuda destek olan kurumlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. "

Bakan Tekin'in açıklamasına göre; 20 bin öğretmenin atanması konusunda uzlaşıldı.

Tekin'in açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Mümkün olduğunca fazla genç arkadaşımızı sürecin içerisine dahil etmemiz konusunda hem bizim hem de Hazine Bakanımız talimatlandırıldı. Şunu görmemiz lazım son 4 yıl hem Türkiye'de hem dünyada ekonomiyi alt üst eden gelişmeler yaşandı. Ekonomi ciddi şekilde daraldı. Ardından asrın felaketi yaşandı. Üstüne 2 tane seçim yaşadık.

Personel genel müdürlüğümüz branş dağılımlarıyla ilgili çalışmalarını yürüttü. Ben daha önce de çok defa söylemiştim. Şu branş önemlidir, önemsizdir gibi bir bakış açım yok.

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20 BİN ÖĞRETMEN ATANACAK

130'a yakın branşın tamamı önemlidir. İhtiyaçlarımız, kadro miktarı çerçevesinde 20 bin öğretmen ataması konusunda Maliye Bakanlığımızla uzlaştık. Branş isimlerini kapatarak ihtiyaç doğrultusunda bir dağılım yapılmasını istedik. Bu çerçevede en çok atama yapmayı planladığımız 5 alanı söyleyim;

BRANŞ DAĞILIMI

Sınıf öğretmenliği için 3 bin 263 arkadaşımız, Özel Eğitim Öğretmenliği için 2 bin 499, rehberlik bin 597, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1594, İngilizce 968.

Bunlar tamamen sadece atama yoluyla atama değil, yüzde 50 yüzde 50 yani KPSS skorunun yüzde 50'si mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak.

Ekonomik parametreler açısından sıkıntılı bir dönemdeyken bize bu konuda destek olan kurumlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum.

Eğitim camiamıza hayırlı olsun. Bu vesileyle iyi niyetli bir biçimde tekliflerini ileten kişilere samimiyetle teşekkür ediyorum. Her bir öneri ilgili genel müdürlüklerde titizlikle değerlendirilecek.

MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ

Bir diğer sürecimizle ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. O da eğitim programlarında yaptığımız değişikliklerle ilgili. Geçtiğimiz hafta cuma günü itibarıyla programımızı askıya çıkarmıştık ve 1 haftalık süre vermiştik bu konuda da bize teklif sunacakların tekliflerine açığız. Süreyle ilgili sıkıntı olursa uzatabiliriz demiştik. Yoğun bir öneri talebi geldi. Bu hafta sonu cuma günü akşam mesai bitimine kadar da önerilere açık olacağız. 26 Nisan'dan itibaren programlarımız 1 milyon 542 bin defa indirilmiş. Bu vesileyle iyi niyetli bir biçimde tekliflerini ileten kişilere samimiyetle teşekkür ediyorum. Her bir öneri ilgili genel müdürlüklerde titizlikle değerlendirilecek."

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