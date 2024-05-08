Kızmızı ışık ihlali yapan sorumsuz sürücü, başarılı Fen lisesi öğrencisini hayattan böyle kopardı...

Batman’da 23 Nisan tarihinde sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak otomobil kullanan sorumsuz sürücü kırmızı ışık ihlali yaparak yayaları biçti geçti. Çarparak ağır yaraladığı biri bebek dört kişiden acı haber geldi.

YAYINLAMA
Google News
Kızmızı ışık ihlali yapan sorumsuz sürücü, başarılı Fen lisesi öğrencisini hayattan böyle kopardı...

Batman’da 23 Nisan tarihinde sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün çarparak ağır yaraladığı biri bebek dört kişiden acı haber geldi. Kazada ağır yaralanan 10’uncu sınıf öğrencisi 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Batman’da 23 Nisan tarihinde akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı üzerinde bulunan Petrol City Alışveriş Merkezi önünde 34 ER 1081 plakalı otomobili ile arkadaşıyla birlikte sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada kırmızı ışık ihlali yaparak yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan M.C. (38); yayalara çarpmış, çarpmanın etkisi ile pusette bulunan 8 aylık Delal Asya Sevdi bebek ile Zelal Sevdi (15), Elif Erpolat (16) ile Belinay Berfin Günenç (15) savrularak ağır yaralanmıştı.

Kızmızı ışık ihlali yapan sorumsuz sürücü, başarılı Fen lisesi öğrencisini hayattan böyle kopardı...

Çarpmanın şiddeti ile bebeğin bulunduğu puset parçalanırken yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Kızmızı ışık ihlali yapan sorumsuz sürücü, başarılı Fen lisesi öğrencisini hayattan böyle kopardı...

Hastanede tedavisi devam eden Belinay Berfin Günenç’ten 16 gün sonra acı haber geldi. Günenç’in ölüm haberi kenti yasa boğarken, cenazesi Batman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Batman Fatma Aliye Fen Lisesi’nde 10’uncu sınıfta okuyan 16 yaşındaki Berfin Belinay Günenç’in başarısı ile okulun gözde öğrencileri arasında olduğu öğrenildi.

Zanlı M.C.'nin tutuklanarak cezaevine sevk edildiği öğrenildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni sorumsuzca meşgül etti! İtfaiyeyi arayan şahıs 'Aşk acısı çekiyorum içim yanıyor' diyerek ihbarda bulundu!112 Acil Çağrı Merkezi'ni sorumsuzca meşgül etti! İtfaiyeyi arayan şahıs 'Aşk acısı çekiyorum içim yanıyor' diyerek ihbarda bulundu!

Cem Garipoğlu'nun ölümü ile ilgili flaş gelişme! Otopsideki sis perdesi aralandı, Parmaklarındaki morlukların sebebi belli olduCem Garipoğlu'nun ölümü ile ilgili flaş gelişme! Otopsideki sis perdesi aralandı, Parmaklarındaki morlukların sebebi belli oldu

Son hali yürek burkmuştu! Tanyeli 47 kiloya kadar düştüSon hali yürek burkmuştu! Tanyeli 47 kiloya kadar düştü

Büfe işletmecisi genç kadını, sokak ortasında tekme, tokat darp etti!Büfe işletmecisi genç kadını, sokak ortasında tekme, tokat darp etti!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cinayet şüphelisini, saklandığı otluk alanda, dron kamerası tespit etti!
Cinayet şüphelisini, saklandığı otluk alanda, dron kamerası tespit etti!
Büfe işletmecisi genç kadını, sokak ortasında tekme, tokat darp etti!
Büfe işletmecisi genç kadını, sokak ortasında tekme, tokat darp etti!
İstanbul Havalimanı'nda hareketli dakikalar! Kargo uçağının inişi sırasında ön takımları açılmadı! Pist uçuşlara kapatıldı!
İstanbul Havalimanı'nda hareketli dakikalar! Kargo uçağının inişi sırasında ön takımları açılmadı! Pist uçuşlara kapatıldı!
Gaziantep’te 9 kişinin ölümüne sebep olan, o şoför tutuklandı!
Gaziantep’te 9 kişinin ölümüne sebep olan, o şoför tutuklandı!
Son Haberler
İslam Memiş altın için tarih verdi! Altın alacaklar mutlaka bunu bilmeli
İslam Memiş altın için tarih verdi! Altın alacaklar mutlaka bunu bilmeli
Tarım Kredi Market'ten indirim kampanyaları devam ediyor! 8-10 Mayıs Tarihleri arasında geçerli indirimli ürün kataloğunu yayınladı
Tarım Kredi Market'ten indirim kampanyaları devam ediyor! 8-10 Mayıs Tarihleri arasında geçerli indirimli ürün kataloğunu yayınladı
Kızmızı ışık ihlali yapan sorumsuz sürücü, başarılı Fen lisesi öğrencisini hayattan böyle kopardı...
Kızmızı ışık ihlali yapan sorumsuz sürücü, başarılı Fen lisesi öğrencisini hayattan böyle kopardı...
112 Acil Çağrı Merkezi'ni sorumsuzca meşgül etti! İtfaiyeyi arayan şahıs 'Aşk acısı çekiyorum içim yanıyor' diyerek ihbarda bulundu!
112 Acil Çağrı Merkezi'ni sorumsuzca meşgül etti! İtfaiyeyi arayan şahıs 'Aşk acısı çekiyorum içim yanıyor' diyerek ihbarda bulundu!
Kilis'te korkunç cinayet! Ailesini katletmeden önce sosyal medyadan video paylaştı!
Kilis'te korkunç cinayet! Ailesini katletmeden önce sosyal medyadan video paylaştı!
Kastamonu’da vahşi cinayet! Başı kesilerek su kanalına atılan, inşaat ustasının kızının paylaşımı yürekleri yaktı!
Kastamonu’da vahşi cinayet! Başı kesilerek su kanalına atılan, inşaat ustasının kızının paylaşımı yürekleri yaktı!
Çok Okunanlar
8 Mayıs 2024 Çarşamba günlük Burç yorumları| Boğa, Aşk hayatınıza dikkat! Aslan, cesaretini toplamalısın
8 Mayıs 2024 Çarşamba günlük Burç yorumları| Boğa, Aşk hayatınıza dikkat! Aslan, cesaretini toplamalısın
Tarım Kredi Market'ten indirim kampanyaları devam ediyor! 8-10 Mayıs Tarihleri arasında geçerli indirimli ürün kataloğunu yayınladı
Tarım Kredi Market'ten indirim kampanyaları devam ediyor! 8-10 Mayıs Tarihleri arasında geçerli indirimli ürün kataloğunu yayınladı
Bugün Altın fiyatları ne kadar oldu,? gram, çeyrek Altın kaç TL'den alınıp satılıyor? 8 Mayıs 2024 Çarşamba güncel Altın fiyatları
Bugün Altın fiyatları ne kadar oldu,? gram, çeyrek Altın kaç TL'den alınıp satılıyor? 8 Mayıs 2024 Çarşamba güncel Altın fiyatları
Kalın bağırsak (Kolon) kanseri Nedir, kaç senede öldürür? Kolon kanserini işaret eden en önemli 5 belirti nedir?
Kalın bağırsak (Kolon) kanseri Nedir, kaç senede öldürür? Kolon kanserini işaret eden en önemli 5 belirti nedir?
Burdur’da feci kaza! Yaşlı adamın sürdüğü ATV devrilince, altında kalarak can verdi!
Burdur’da feci kaza! Yaşlı adamın sürdüğü ATV devrilince, altında kalarak can verdi!
Haydarpaşa açıklarında, karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor
Haydarpaşa açıklarında, karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor
Yorumlananlar
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor, gideceği yeni yeni takım belli oldu
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor, gideceği yeni yeni takım belli oldu