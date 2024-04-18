YÖK’ten önemli yabancı öğrenci açıklaması: “Türk öğrencilerin hakları kayba uğramıyor”

Karabük Üniversitesi’nde yaşanılan yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili sıkıntı gündeme bomba gibi düşmüştü. Karabük Rektörlüğü her ne kadar açıklama yapsa da sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Olayların ardından yabancı öğrencilerle ilgili kayıt sistemleri dikkat çekti. Bunun üzerine Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türk öğrencilerinin herhangi bir hak kaybına uğramadığını söyledi. İşte YÖK’ün o açıklamaları…

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YABANCI ÖĞRENCİLER HAKKINDA METİN

“Türkiye, eğitim kalitesi, güvenli hayat ve çok kültürlü yaşam geleneği gibi birçok olumlu niteliğiyle uluslararası öğrenciler tarafından dünyada en çok tercih edilen ilk 10 ülke arasına girmiş ve yükseköğretimde küresel bir eğitim merkezi haline gelmiştir. Nitekim dünyanın pek çok ülkesinden gelen uluslararası öğrenci, üniversitelerimizde barış ve huzur içerisinde bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırmaktadır.

Bütün dünyada uluslararası öğrenci adayları, başvurdukları ülkelerin kanunlarına göre kayıt ve kabul işlemlerine tabi tutulmaktadır. Türkiye'de de bu öğrenci adayları yükseköğretim kurumlarının tabi olduğu esaslara/mevzuata göre öğrencilik hakkı elde etmektedirler. Bu çerçevede uluslararası öğrencilerin başvuru ve kayıt-kabul işlemleri Türk vatandaşı öğrencilerimiz için herhangi bir hak kaybına neden olmamaktadır.

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UYGUNSUZ PAYLAŞIMLARDAN KAÇINMALIYIZ

“Ülkemizde misafir ettiğimiz uluslararası öğrenciler, sağladıkları ekonomik katkının ötesinde küresel bağlantılar ve uluslararası ilişkiler açısından da önem kazanmaktadır. Türkiye'deki uluslararası öğrencilerin yaklaşık yüzde 95'i eğitimlerini kendi imkanlarıyla sürdürmekte ve ülkemizin gönüllü elçileri olarak memleketlerine dönmektedirler.

Unutulmamalıdır ki, üniversitelerimizin uluslararası öğrenci ve bilim insanı hareketliliği için cazibe merkezi haline gelmesini engelleyecek her türlü mesnetsiz söz, fiil ve paylaşımlardan kaçınmak hepimiz için ciddi bir sorumluluktur.”

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