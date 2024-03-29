AK Parti kanadından seçim açıklaması: Çok hızlı açıklanacak

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçimlerin hızlı bir şekilde sonuçlandırılacağını belirtti.

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AK Parti kanadından seçim açıklaması: Çok hızlı açıklanacak

Hafta sonu Türkiye'de seçim yapılacak. Yerel yöneticileri seçmek için ülke çapında 61 milyon 441 bin 881 seçmen oy kullanacak.

Seçim öncesi, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da bir bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Yerel seçimlerde kullanılan pusula sayısının, muhtarlık seçimiyle birlikte dört olduğunu belirten Yavuz, "Muhtarlık pusulası hariç, tek zarf mühürle birlikte kendisine verilecek ve herkes oy kullandıktan sonra oyunu sandığa atacak.""dedi.

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Ülke çapında 250 bin 903 seçim sandığı oluşturulacağını belirten Ali İhsan Yavuz, "Seçim günü çok önemli, seçim akşamı da çok önemli. Onu takip etmeye devam edin. Bu sistem içinde çok iddialı bir şekilde seçimi hızlı bir şekilde toplayan, seçim sonuçlarını analiz eden ve itiraz şikayetlerini koordine eden bir partiyiz."" diye ekledi.

Yavuz, "Seçim sonuçlarını hızlı bir şekilde alacağımız için herhangi bir manipülasyon olmasın diye sık sık açıklamalar yapmak istiyoruz" dedi."dedi. Yavuz, 2023 seçimlerinin açıklanmasına ilişkin tabloları göstererek, AK Parti Sonuç Alım Sistemi (SAS) verilerinin saat 20.30'a kadar net sonuçları gösterdiğini söyledi. Yavuz, bu seçimde AK Parti'nin kendisiyle yarışacağını belirtti.

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